Armored Core VI è difficile come i soulslike? C'è chi arriva a distruggere i controller

L'ultima fatica di FromSoftware è un vero ritorno alle origini e un forte allontanamento dal genere che ha reso lo studio celebre in tutto il mondo: parliamo naturalmente di Armored Core VI, che coerentemente con i capitoli precedenti della serie ha deciso di non trasformarsi in un soulslike.

L'attenzione per la serie dedicata agli amanti dei mech (trovate la bellissima Collector's Edition su Amazon) proprio grazie alla fama che FromSoftware ha saputo conquistarsi nel corso degli anni, ma la promessa di un gioco che non avrebbe seguito la formula dei soulslike sembrava suggerire anche un'esperienza più "semplice" rispetto a capitoli come Elden Ring o la serie Dark Souls.

Eppure, pare che molti fan non la pensino alla stessa maniera: Dexerto segnala infatti una netta spaccatura in due della community... e di alcuni controller, a giudicare dalla reazione di un fan particolarmente infuriato.

A generare questa reazione sarebbe stato il boss del primo capitolo di Armored Core VI, particolarmente impegnativo e su cui anche alcuni veterani della serie hanno ammesso di aver avuto non poca difficoltà.

Eppure, il livello di sfida proposto non sarebbe affatto paragonabile a quello visto con i soulslike: diversi esperti hanno infatti sottolineato che il sesto capitolo di Armored Core offre svariate soluzioni per poter sconfiggere facilmente i boss in pochi colpi.

Bisogna però dedicarsi a trovare il set giusto per personalizzare il proprio mech, il che fa parte anche dell'esperienza ludica stessa proposta dalla serie.

Nella nostra recensione avevamo avvisato i lettori di un livello di sfida non indifferente, anche se si tratta più di prendere pratica con le meccaniche di gioco che di una vera e propria difficoltà brutale.

Insomma, nonostante non sia un vero e proprio soulslike, non possiamo che consigliarvi nuovamente di non approcciarvi a questa produzione come se fosse una passeggiata: il marchio di fabbrica di FromSoftware, ovvero l'impegno necessario per completare le missioni, è ancora più presente che mai. Magari non al livello di Elden Ring, ma non è una produzione "facile" da battere, nel vero senso della parola.

Ma il livello di sfida non è l'unica cosa che Armored Core VI ha in comune con Dark Souls e Bloodborne, dato che i fan hanno scoperto un famoso omaggio ai soulslike.

Ricordiamo anche che il sesto capitolo della serie ha già segnato una sorta di record per FromSoftware, dato che è il loro primo titolo che può essere giocato oltre i 60fps senza alcuna mod. E ci permettiamo di augurarci che magari un giorno Bloodborne li raggiunga ufficialmente i 60fps, per restare in tema.