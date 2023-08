Baldur's Gate 3 ha un bug dei salvataggi: ecco la soluzione

La versione finale di Baldur's Gate 3 è tra noi con il titolo che è disponibile in tutto il mondo su PC e, a breve, anche su console PS5.

Il ritorno della saga fantasy, che trovate anche su Amazon, era davvero molto atteso dai fan di tutto il mondo.

Del resto, il debutto di Baldur's Gate 3 è già entrato nella storia dei giochi su Steam, visto che parliamo del secondo miglior lancio del 2023 su PC.

Ora, però, come segnalato anche da Eurogamer, sembra proprio che il gioco abbia un bug relativo ai salvataggi, ma che fortunatamente vi sia già una soluzione.

Se avete appena iniziato a giocare a Baldur's Gate 3, sappiate che c'è un bug che potrebbe impedirvi di salvare la partita.

Ci sono state infatti diverse segnalazioni da parte di giocatori che sostengono che il gioco si blocca durante la sincronizzazione, impedendo loro di salvare o caricare la partita.

Larian Studios è a conoscenza del problema e ha aggiornato le FAQ del gioco con una serie di possibili soluzioni.

Le più funzionali includono la chiusura di Windows Defender, l'eliminazione della cartella LevelCache in caso di file danneggiati e la verifica dei file locali. Alcuni giocatori hanno anche suggerito di disattivare la sincronizzazione con il cloud nel gioco.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 uscirà anche sulla console Microsoft, e Larian sembra convinta nel risolvere dei problemi tecnici non indifferenti.

Ma non solo: gli sviluppatori del gioco di ruolo fantasy hanno rilasciato i requisiti di sistema per scoprire se i vostri PC sono in grado di reggere il terzo capitolo della serie.

Infine, i primi due capitoli della saga di Baldur's Gate potrebbero approdare anche su Game Pass.