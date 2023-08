Armored Core 6 ha una "cosa" in comune con Dark Souls e Bloodborne

Armored Core VI Fires of Rubicon, il nuovo titolo di FromSoftware e Bandai Namco, sarà disponibile ufficialmente solo dalla giornata di domani, ma a quanto pare sembra proprio che il gioco avrà al suo interno un celebre Easter Egg.

Lasciando per un attimo da parte i soulslike come Elden Ring, il gioco offrirà un gameplay incentrato sui mecha, incluse battaglie e una profonda personalizzazione dei mezzi.

Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam e lo abbiamo recensito per voi solo ieri.

Ora, come riportato anche su GamesRadar, il gioco conterrebbe un omaggio ben noto a chi ha giocato Dark Souls ed Elden Ring.

I fan di FromSoftware hanno già scoperto un'arma di vecchia data nel nuovo gioco. Si tratta della maestosa Moonlight Greatsword, un'arma famosa in tutti i giochi della software house, diventando una sorta di "tradizione".

Questa volta, la Moonlight Greatsword è comparsa in Armored Core 6 sotto forma di Moonlight Light Wave Blade.

Certo, manca la parte "Greatsword" della Moonlight Greatsword. Dato che in Armored Core 6 non possiamo equipaggiare armi a due mani (i nostri mech hanno "mani" piccole, dopotutto), questo è il massimo che potremo ottenere.

Se non conoscete bene la Moonlight Greatsword, quest'arma è apparsa per la prima volta in King's Field ed è stata fondamentale per la risoluzione della trama del gioco.

La lama è poi apparsa in altri giochi From come Dark Souls, Bloodborne e, più recentemente, Elden Ring, imprimendo sulla pietra il suo status tra i fan di FromSoftware.

Del resto, la software house ha sempre dichiarato di non voler ricalcare la giocabilità degli altri suoi giochi, il che significa che Armored Core 6 non sarà di fatto un soulslike.

Infine, a poche ore dall'uscita del gioco è tempo di capire quale PC sarà necessario per poter tornare nel mondo sci-fi di From.