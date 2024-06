Nell'anno fiscale 2024, i dirigenti EA hanno guadagnato $60 milioni e licenziato il 5% della forza lavoro

È un periodo particolare per l'industria dei videogiochi che, dopo il boom nel periodo pandemico, sta trovando una sua dimensione più "realistica", ma sta anche vedendo tagli e licenziamenti venire operati a destra e a manca, anche da compagnie che hanno riportato dei successi o che hanno firmato giochi molto apprezzati.

Nelle scorse ore, il sito GameDeveloper ha così preso in analisi alcuni interessanti numeri relativi all'anno fiscale 2024 del gigante Electronic Arts, che in questi mesi si è fatto notare anche per EA Sports FC, capace di portare avanti l'eredità storica di FIFA sotto un altro nome.

Nel corso dell'anno fiscale, EA aveva annunciato il licenziamento di circa il 5% della sua forza lavoro, con anche la chiusura di alcuni studi.

I dirigenti della compagnia, comunque, hanno potuto portare a casa $60 milioni nel corso del medesimo anno fiscale, un dato in salita rispetto a quanto avevano incassato negli anni precedenti.

Nello specifico, il CEO Andrew Wilson ha avuto diritto a $25,6 milioni, venendo premiato per essere riuscito a mettere in pratica «obiettivi chiave strategici e operativi», tra i quali il passaggio appena citato da FIFA a EA Sports FC.

Inoltre, è stato premiato perché ha supervisionato un anno di «continua soddisfazione dei dipendenti, con una media più alta rispetto ai benchmark dell'industria». Chi è rimasto in EA, insomma, sarebbe particolarmente contento del dirigente.

Entrando nel dettaglio, Wilson ha avuto diritto a $1,3 milioni di salario, a cui si sono sommati $20,4 milioni di premi in azioni e $3,44 milioni di piano incentivi. Infine, ci sono stati $500mila per «benefit in sicurezza personale».

Nel medesimo anno fiscale, il compenso medio degli impiegati di EA è stato di $148.704, ossia 172 volte inferiore rispetto al compenso di Wilson.

Il CEO aveva incassato invece $20,6 milioni nel 2023 e $19,8 milioni nel 2022, con quindi una crescita significativa per l'anno fiscale 2024.

Cifre importanti anche per Laura Miele, presidente di EA entertainment, technology and central development. In questo caso, la dirigente ha portato a casa $12 milioni, con un salario di $820.385, $10,05 milioni in azioni e $1,2 milioni dal piano di incentivi.

Tra i suoi meriti, EA riconosce la supervisione dei progetti a tema Star Wars e la coordinazione dell'efficienza dello sviluppo in vista di un business «IA-driven».

Potete trovare i numeri completi del report fiscale di Electronic Arts a questo indirizzo.