Electronic Arts licenzia altro personale e chiude due videogiochi

Electronic Arts torna, per l'ennesima volta, a fare pulizia della propria forza lavoro e dei progetti ad esso collegati, in un momento storico per il settore a dir poco problematico.

L'editore di EA Sports FC 24 ha più volte fornito aggiornamenti di questo tipo negli ultimi tempi e, poche ora, ne è arrivato un altro.

Come riporta Games Industry, infatti, Electronic Arts è in procinto di licenziare "una piccola quantità di personale" a seguito della decisione di chiudere due dei suoi titoli mobile: EA Sports MLB Tap Sports e F1 Mobile Racing.

F1 Mobile Racing è sviluppato da Codemasters, con Eden Games come partner di sviluppo. EA ha chiarito che è ancora nel business della F1 e che questa chiusura non ha alcun impatto sul franchise per console e PC.

MLB Tap Sports è l'unico gioco MLB di EA, ma non è chiaro se questo segni la fine della partnership. EA ha ancora Super Mega Baseball, un titolo arcade che non ha una licenza MLB ma ha accordi con singoli giocatori di baseball professionisti.

EA ha commentato la vicenda, dichiarando:

«Questa è una decisione difficile che sappiamo abbia un impatto sulle comunità appassionate che hanno giocato e apprezzato questi giochi, e non la prendiamo alla leggera.»

Nel corso del 2023, Electronic Arts aveva più volte avviato procedure del genere, chiudendo un altro quantitativo notevole di giochi tra quelli in sviluppo e/o le piattaforme supportate. Così come per i licenziamenti relativi a queste chiusure, in alcuni casi con un numero notevole di persone allontanate dall'azienda.

Il 2024 ha visto tantissimi casi del genere da parte di molte altre aziende, tra cui uno dei licenziamenti di massa più numerosi all'interno di Xbox.

Tanto da aver causato frizioni addirittura con la FTC, e la chiusura degli studi degli autori dell'ultimo Crash Bandicoot.