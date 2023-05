Anche Zelda Tears of the Kingdom ha avuto il suo review bombing

Puntualmente il review bombing arriva per i videogiochi più noti del momento, e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non poteva lasciarselo scappare.

Il capolavoro per Nintendo Switch, che trovate ovviamente su Amazon, è inevitabilmente il videogioco del momento e, nel bene e nel male, se ne parla molto.

Advertisement

Dal fatto che, per quanto straordinario, sia un videogioco che abbia un problema evidente con i cani. Al fatto che, relativamente a voti e valutazioni di ogni tipo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sia già schizzato in alto su Metacritic.

Proprio il portale aggregatore di recensioni è protagonista dell'inevitabile storia di review bombing che ovviamente non poteva mancare per il nuovo The Legend of Zelda.

Come riportato da alcuni utenti su Twitter, Tears of the Kingdom è stato bombardato dalle solite recensioni "0 su 10" a pochissime ore dal lancio.

A fugare qualsiasi dubbio sul fatto che possano essere oneste e profonde analisi c'è il tenore dei commenti allegati, che è unicamente dedicato alle solite cose che si dicono sul titolo ormai da mesi.

People have started to review bomb The legend of Zelda: Tears of the Kingdom pic.twitter.com/BtR3Qk7zDC — Pyo 5️⃣ (@mrpyo1) May 13, 2023

I commenti presentano raffinate analisi come «Questo gioco è un enorme mucchio fumante di immondizia. Gli avidi sviluppatori fanno pagare $ 70 per un gioco per cellulare.», oppure «Questo gioco è stato in sviluppo per circa 6 anni, è uno scherzo.» e «Scommetto che hanno appena preso il file originale e ci hanno apportato delle modifiche.».

Nel momento in cui scriviamo la votazione utente si è alzata notevolmente con un User Score di 8.6 perché, allo stesso modo, sono arrivati altrettanti giocatori che hanno cercato di ristabilire un equilibrio sensato.

Frutto anche del lavoro che ha fatto Metacritic di recente, dopo il review bombing dell'ultimo DLC di Horizon Forbidden West, potenziando la moderazione per i commenti deliranti.

Intanto, se state calcando per la prima volta le lande di Hyrule in Tears of the Kingdom vi consigliamo di recuperare la nostra guida: la trovate qui.