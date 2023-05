Zelda Tears of the Kingdom è bellissimo, ma ha un "problema" coi cani

Nonostante sia davvero bellissimo, i fan hanno trovato un "difetto" di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, relativo all'impossibilità di accarezzare i cani.

Il sequel di Breath of the Wild, a poche ore dalla sua uscita sta già facendo parlare moltissimo di sé.

Del resto, se avete avuto modo di leggere la nostra recensione pubblicata nelle scorse ore, saprete già benissimo il perché.

Ora, come riportato anche da IGN US, un account Twitter chiamato "@CanYouPetTheDog" è diventato popolare rivelando se i cani nei videogiochi sono o meno accarezzabili.

In Breath of the Wild, purtroppo, la risposta è stata negativa e, ancora più tragicamente, in Tears of the Kingdom vi sarebbe lo stesso "problema" (notare le virgolette)

You cannot pet the dog in The Legend of Zelda: Breath of the Wild pic.twitter.com/04bvlkI5Ui — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) March 5, 2019

I cani in Tears of the Kingdom funzionano esattamente come in Breath of the Wild: è quindi possibile affiancarsi a loro e rimanere nelle loro vicinanze per un po' al fine di attivare un'animazione che mostra poi un piccolo cuore sopra la loro testa.

Sì, possiamo dar loro da mangiare per farci guidare verso un tesoro, ma questo è tutto. Niente carezze sulla testa o sul pelo, spiacenti.

I cani si trovano di solito nelle stalle di Hyrule, ma a quanto pare chi pensava di poterci giocare dovrà purtroppo ricredersi.

Sembra una strana dimenticanza in un gioco che fa dei dettagli - anche minimi - il suo punto di forza, soprattutto se si considera che, dopo l'uscita di Breath of the Wild, numerosi giocatori hanno fatto notare l'impossibilità di accarezzare i cani sui social media.

Chissà se Nintendo non decida un giorno di fare uscire un update dedicato, anche se ora come ora abbiamo i nostri dubbi.

Parlando d'altro, nonostante sia uscito solo oggi, qualcuno ha portato a termine Zelda Tears of the Kingdom in appena 94 minuti, segnando un nuovo record.

Ma non è tutto: la media voti stilata dal noto aggregatore Metacritic ci ha già fornito un dato importante, ossia che Tears of the Kingdom è il miglior gioco del 2023.

Infine, siete pronti a partire alla volta di Hyrule?