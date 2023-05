Zelda Tears of the Kingdom è il miglior gioco dell'anno, per Metacritic

Vi erano indubbiamente aspettative decisamente elevate per il debutto di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ma Nintendo è riuscita a rispettarle convincendo pienamente la critica internazionale e portando a casa un nuovo capolavoro.

Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) ha infatti dimostrato di essere un vero e proprio canto del cigno per la console ibrida, riuscendo perfino a migliorare quanto di buono aveva già fatto il suo predecessore.

Un risultato che ha convinto pienamente anche la nostra redazione, al punto che abbiamo deciso di premiarlo nella nostra recensione con un punteggio pieno: decisione condivisa anche da diverse altre testate internazionali, portando la media voti a un impressionante 96/100, secondo Metacritic.

Consultando dunque la classifica ufficiale di voti assegnati ai videogiochi usciti quest'anno, non possiamo che evidenziare un dato molto importante: Zelda Tears of the Kingdom è, al momento, il miglior gioco del 2023 non solo su Nintendo Switch, ma per tutto il panorama videoludico.

Il precedente record era un ex aequo tra Metroid Prime Remastered — altra esclusiva Switch, a tal proposito — e l'edizione next-gen di The Witcher 3, entrambi arrivati a una media di 94/100 e che adesso occupano il secondo e il terzo gradino del podio per il 2023.

Nintendo potrà dunque definirsi estremamente orgogliosa di questo nuovo traguardo, che conferma come Zelda Tears of the Kingdom sia un titolo di straordinaria caratura e destinato a diventare un videogioco ricordato a lungo.

Ovviamente, ricordiamo che nel corso delle prossime ore potrebbero arrivare ancora ulteriori recensioni, che porterebbe a modificare potenzialmente la media voto complessiva: in ogni caso, non poteva esserci un modo migliore per festeggiare il day-one della nuova avventura di Link.

Curiosamente, per un altro aggregatore di recensioni Tears of the Kingdom si è rivelato addirittura il miglior gioco di sempre, ma c'è da dire che si tratta di una piattaforma molto più recente.

Il team di sviluppo ha voluto inoltre tranquillizzare chiunque non avesse portato a termine il capitolo precedente: non sarà necessario giocare Breath of the Wild per godere al meglio di quest'opera.