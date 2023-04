La festa è finita per l'utenza tossica su Metacritic dopo il review bombing a Burning Shores

Horizon Forbidden West, la nuova avventura di Aloy realizzata da Guerrilla Games, ha ricevuto da pochissimi giorni il suo primo DLC su console PlayStation 5, Burning Shores.

Il sequel di Horizon Zero Dawn è infatti diversi mesi fa sia su PS4 che su PS5, riscuotendo un ottimo successo al lancio (trovate il gioco su Amazon, se interessati).

Il DLC è reo di aver introdotto una scena che proprio non è andata giù a chi ha deciso di bombardare negativamente le recensioni utente di Metacritic.

Un atto abbastanza immaturo, che avviene ogni qual volta una certa utenza tossica non si trova d'accordo con contenuti spesso legati all'inclusività. Stando a quanto reso noto in queste ore da Eurogamer, la musica su Metacritic starebbe per cambiare.

Attenzione: da ora seguono potenziali spoiler sul DLC di Horizon. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Verso la fine di Burning Shores, si può scegliere un'opzione di dialogo che porterà Aloy e Seyka a baciarsi. Ed è proprio questo, per qualche motivo, il motivo per cui diversi "critici" su Metacritic si sono indignati.

«Aloy lesbica! Cosa state facendo Sony e Guerilla? Smettetela di farlo con i vostri personaggi», si legge in una recensione. Un'altra aggiunge: «Smettetela di imporre ai giocatori quei fott*uti programmi da woke. Vogliamo solo giocare, non essere inculcati con la politica o i gay».

In una dichiarazione rilasciata a Eurogamer, Metacritic e Fandom hanno confermato di essere a conoscenza delle «recensioni abusive e irrispettose di Horizon Forbidden West Burning Shores» e hanno affermato che stanno «attualmente evolvendo i [propri] processi e strumenti per introdurre una moderazione più severa nei prossimi mesi».

Ecco la dichiarazione ufficiale: «Il fandom è un luogo di appartenenza per tutti i fan e prendiamo molto seriamente la fiducia e la sicurezza online in tutti i nostri siti, compreso Metacritic».

E ancora: «Metacritic è consapevole delle recensioni abusive e irrispettose di Horizon Forbidden West Burning Shores e abbiamo un sistema di moderazione per tenere traccia delle violazioni dei nostri termini d'uso. Il nostro team esamina ogni singola segnalazione di abuso e se si verificano violazioni, le recensioni vengono rimosse. Stiamo attualmente evolvendo i nostri processi e strumenti per introdurre una moderazione più severa nei prossimi mesi».

Anche se Fandom non ha spiegato come saranno questi nuovi strumenti, è rassicurante sapere che la compagnia sta prendendo sul serio il problema, impegnandosi a migliorare il modo in cui le recensioni verranno moderate in futuro. L'augurio è che ciò possa accadere anche sui vari social, spesso cloache a cielo aperto di disagio e omofobia.

Un caso altrettanto eclatante fu la scelta di Naughty Dog di ribadire l'omosessualità di Ellie in The Last of Us Part II, cosa che aveva scatenato altrettanti commenti tossici sul web.

Potete approfondire la conoscenza con l'avventura di Aloy nell'Ovest Proibito dando un'occhiata alla nostra video recensione.