Anche Vampire Survivors diventerà una serie TV, ovviamente

Vampire Survivors sarà ricordato come uno dei "casi" della storia dei videogiochi, perché dal grande successo inaspettato ora arriva la serie TV animata.

Il titolo è stato una delle hit di Xbox Game Pass, tanto da colpire lo stesso Phil Spencer senza pietà.

Il boss di Xbox nominò infatti l'italianissimo Vampire Survivors come suo gioco dell'anno personale, rivelando che è stato il titolo con cui ha giocato di più in assoluto nell'ultimo periodo.

Il titolo è stato infatti inserito nella selezione di videogiochi gratuiti del servizio di abbonamento, come quelli che puntualmente arrivano sulla piattaforma.

E sebbene stiano arrivando tantissimi film e serie TV dedicati ai videogiochi, era difficile aspettarsi anche questo.

Perché se Vampire Survivors è stato un successo, non è certo un titolo popolare in generale come Super Mario o The Last of Us, per fare due esempi.

Eppure, come riporta Game Informer, proprio il bullet hell vampiresco sarà la prossima serie TV animata dedicata ai videogiochi che vedremo.

Lo sviluppatore poncle ha confermato che sta lavorando con la società di consulenza Robot Teddy e la società di media Story Kitchen per portare il titolo sul piccolo schermo.

Story Kitchen è gestita da nomi come Dmitri Johnson (co-produttore dei film di Sonic the Hedgehog), il creatore/sceneggiatore di John Wick Derek Kolstad e l'agente dell'APA Mike Goldberg. Al momento non ci sono altri dettagli su ciò che comporterà la serie, come il cast o una data per la prima.

Luca Galante, ovvero lo sviluppatore che risponde al nome di poncle, ha commentato l'annuncio:

«La cosa più importante in Vampire Survivors è la storia, quindi è un sogno che diventa realtà vedere quello che è iniziato come un piccolo gioco indipendente che ho realizzato nei miei fine settimana prendere vita come uno show televisivo animato! È anche bello collaborare con persone così esperte e talentuose per realizzare lo show. Mi chiedo se si siano resi conto che non c'è un solo vampiro in Vampire Survivors, però.»

Certo sarà interessante capire come un titolo così minimale potrà diventare una storia completa, ma non importa. Chissà se sarà rispettosa come promettono di essere quelle di God of War ed Horizon in arrivo.

