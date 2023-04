Xbox Game Pass, disponibile da oggi il nuovo gioco gratis al day-one

Anche Xbox Game Pass ha deciso di festeggiare il fine settimana con un nuovo intrigante omaggio per gli abbonati: a partire da oggi tutti gli utenti iscritti potranno infatti scaricare un nuovo gioco gratis al day-one.

Il servizio in abbonamento di casa Microsoft (che trovate su Amazon) conferma dunque ancora una volta tutta l'intenzione di continuare ad aggiornarsi con release inedite, proponendo sempre qualcosa di nuovo per i fan su console e PC.

Tra poche ore sarà infatti possibile scaricare gratuitamente Homestead Arcana, la nuova produzione pubblicata da Skybound Games in cui unirete allo stesso tempo magia e agricoltura.

In quest'avventura interpreterete i panni di una strega che creerà la sua fattoria da zero: potrete scoprire potenti piante, incantesimi e ambientarvi in un pericoloso miasma per scoprirne i segreti e curare il mondo.

Un'avventura che si preannuncia essere dunque molto interessante e rilassante, che i fan potranno provare gratuitamente fin dal giorno di lancio tra pochissime ore.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il gioco non è stato infatti ancora ufficialmente sbloccato, ma Microsoft ha già offerto la possibilità di scaricarlo anticipatamente per essere pronti fin dal suo debutto.

Ricordiamo che il lancio è previsto sia su Xbox Series X|S che su PC, ma sarà disponibile fin dal debutto anche in cloud per tutti gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate: il nostro consiglio è dunque di tenere costantemente d'occhio il catalogo per essere pronti a divertirvi con il vostro nuovo omaggio.

Nel cast del gioco è stato coinvolto anche Yuri Lowenthal, attore che molti conosceranno per aver interpretato Peter Parker in Marvel's Spider-Man: proprio la star ha colto un AMA dedicato al lancio di Homestead Arcana per confermare di aver già finito i lavori sulla nuova esclusiva PS5 dedicata all'Uomo Ragno.

Tornando invece a parlare di Xbox Game Pass, vi ricordiamo che questa produzione non sarà affatto l'ultimo omaggio di aprile: anche la prossima settimana sono previsti nuovi importanti omaggi gratuiti.

Inoltre, cogliamo l'occasione per ricordarvi che proprio nella scorsa giornata sono stati rilasciati altri due giochi gratis su Game Pass, uno dei quali è un'altra piccola perla indie disponibile al day-one.