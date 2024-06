Anche Todd Howard si è quasi dimenticato di The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 è stato annunciato sei anni fa, un periodo che è passato molto in fretta anche per Todd Howard che per un attimo si è anche dimenticato del tempo trascorso.

Era l'E3 2018, infatti, quando Bethesda mostrò il brevissimo teaser di The Elder Scrolls 6. Un annuncio a cui non è seguito nulla in tutti questi anni e, anzi, l'azienda ha lavorato e sta lavorando a tante altre cose.

Al punto che Todd Howard, in una recente intervista (tramite IGN US), si è ritrovato colpito lui stesso dagli anni che sono trascorsi dall'annuncio.

«Ora è il sesto anniversario della pubblicazione del teaser di Elder Scroll 6», esordisce melanconico Howard, parlando dei lavori in corso:

«Questo mi ha fatto riflettere e dire: "Oh wow, è passato un po' di tempo". E ora che stiamo lavorando su Elder Scroll 6 e lo vedremo qui in studio, sai che ti manca. [...] Ci stiamo lavorando duro. E un giorno lo avremo per tutti.»

Howard si è anche lanciato in una previsione per quanto riguarda The Elder Scrolls 6.

«Sappiamo che le persone ci giocheranno per molto tempo», ha detto Howard, spiegando che Bethesda ha intenzione sicuramente di creare molti contenuti per il titolo, memori dell'esperienza di Skyrim e quanto i videogiocatori siano ancora legati al titolo proprio per la sua capacità di creare situazioni di gioco.

Bethesda non se ne sta con le mani in mano, in ogni caso.

Prima di tutto ci sono i lavori su Starfield (lo trovate su Amazon), i cui aggiornamenti hanno bisogno di supporto ma, soprattutto, bisogna lavorare per aggiustare i problemi che sono emersi di recente che hanno portato al classico review bombing.

E poi c'è sempre il futuro, con un Fallout 5 che è stato menzionato da Bethesda e che, come e forse più che per The Elder Scrolls 6, si prenderà tutto il tempo necessario prima di uscire.