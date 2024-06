Starfield non si riprende dal review bombing, Todd Howard risponde alle critiche

Non si può dire che Starfield non abbia fatto parlare di sé, in un modo o nell'altro, e Bethesda ha bisogno di avere a che fare ancora oggi con le opinioni dei fan.

Il kolossal fantascientifico che ha debuttato all'interno di Game Pass (vi abbonate tramite Amazon) ha avuto un lancio turbolento e una vita odierna ancora più perigliosa.

Bethesda ha lavorato sempre molto per migliorare al più presto Starfield, e negli ultimi mesi sono arrivati tantissimi aggiornamenti per il titolo.

Anche l'arrivo di nuovi contenuti poteva dare a Starfield una nuova luce ma, come già successo qualche giorno fa, i giocatori non hanno apprezzato molto il fatto di dover pagare un prezzo aggiuntivo per una singola missione.

La missione The Starjacker è gratuita con uno degli ultimi aggiornamenti, ma la seconda parte della missione ovvero "The Vulture" è giocabile solo pagando 700 crediti, che possono essere ottenuti acquistando 1.000 crediti a €8,99.

Per questo Starfield è stato colpito dal review bombing che, ad oggi, non si è ancora ripreso in termini di numeri. Dopo le prime ore di turbolenza è arrivata la risposta di Todd Howard (tramite IGN US).

In una recente intervista, Howard ha risposto direttamente alle critiche e ha confermato l'intenzione di rivedere i prezzi di Bethesda per i contenuti di Creations.

«Prima di tutto dirò che il prezzo delle cose viene stabilito in base a ciò che abbiamo fatto prima sia in Creation Club che in Fallout 76», ha dichiarato Howard nel creare il contesto per la sua dichiarazione, spiegando come Bethesda lavorerà per aggiustare le cose:

«L'unica cosa che voglio dire su The Trackers Alliance, è che è stato davvero un tentativo di qualcosa che abbiamo fatto nel Creation Club in cui dicevamo, "ehi, ottieni questo vestito speciale e ottieni quest'arma speciale". [...] Ma ora vediamo sicuramente il feedback, giusto? E non è affatto quello che vogliamo. [...] Penso che daremo un'occhiata a questo e al modo in cui forniamo contenuti del genere, e se cambieremo i prezzi o suddividendoli o cosa dovremmo fare lì. Quindi, ottimo feedback da parte della community.»

Speriamo che le espansioni più corpose, già annunciate con una serie di contenuti che dureranno per molto tempo, possano ridare a Starfield un momentum più sano.