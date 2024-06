The Elder Scrolls 6 veniva annunciato 6 anni fa

I fan continuano ad attendere novità su The Elder Scrolls 6, tanto che ora in molti hanno ricordato che sono passati 6 anni esatti dall'annuncio del gioco.

Archiviato ormai Starfield, disponibile anche su Game Pass (che trovate su Amazon), il prossimo capitolo della serie di The Elder Scrolls è il gioco Bethesda più atteso.

Mentre i fan stanno ingannando l'attesa cercando di immaginare come sarà The Elder Scrolls 6, inclusi vari cambiamenti rispetto a Skyrim, del gioco vero e proprio non v'è traccia.

Sì, in molti sostengono che il lancio di The Elder Scrolls 6 sia sempre più probabile nel 2026, ma ad oggi non ne sappiamo nulla.

Ora, come riportato anche da GamingBible, i fan della serie si sono ormai rassegnati e stanno festeggiando il sesto anniversario del reveal del trailer.

«Buon sesto anniversario dell'annuncio del gioco», ha scritto l'utente Reddit zlazo. «A tutti coloro che festeggiano, buon anniversario. Ci rivediamo tra due anni».

«Non sarebbe The Elder Scrolls 6 senza almeno sei anni di attesa dopo il trailer di annuncio», ha risposto piconese. «Scherzi a parte, aspetteremo sei decenni», ha risposto RuinVIXI.

«Ricordiamo che Skyrim aveva già sei anni e mezzo al momento di questo annuncio», ha scritto buhurizadefanboyu nel thread. «E tutti pensavamo che fosse un periodo troppo lungo. Bei tempi», ha poi aggiunto Not_a_creativeuser.

Ironia dei fan a parte, speriamo di scoprire presto qualche novità sul titolo fantasy in questione, visto e considerato anche che il team di sviluppo Bethesda ha svelato alcune settimane fa di aver iniziato a giocare a The Elder Scrolls 6, cosa questa che lascia ben sperare.

Ricordiamo anche che Todd Howard non sembra interessato a una serie TV di The Elder Scrolls, pur non negando categoricamente la cosa.

Infine, per ingannare l'attesa, potete rivedere completamente la vostra esperienza di Skyrim grazie alla mod nota come The Elder Scrolls: Apotheosis.