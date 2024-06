Skyrim, i bug rompono ancora il gioco (dopo 13 anni)

Skyrim è un gioco ancora molto amato, anche se la mole di bug presenti a quanto pare può rendere la vita dei giocatori parecchio frustrante, dopo circa 13 anni dall'uscita.

Il fantasy in questione, che potete giocare anche su Series S (disponibile a prezzo basso su Amazon), è infatti un gioco enorme ma, come quasi tutti i big di Bethesda, è afflitto da glitch più o meno marcati,

C'è un bug scoperto diversi mesi fa che sfida letteralmente la forza di gravità, per un risultato decisamente esilarante.

Ora, come riportato anche da GamingBible, a quasi 13 anni dal lancio Skyrim sta ancora causando problemi in grado di lasciare i fan con un gioco rotto (e molta rabbia).

Il Redditor "CriticalMassWealth" ha avuto parole più dure per Bethesda, dicendo: «Sono passati alcuni anni, per favore sistemate le vostre stro**ate».

L'utente ha aggiunto che i crash si verificano «almeno una volta al giorno» e che il commento è accompagnato dal temuto messaggio PlayStation “si è verificato un errore”.

Dubitiamo che sia stato di conforto per il giocatore in questione sapere che altri sono altrettanto arrabbiati per questo bug che rompe il gioco.

«Quando il mio Wi-Fi è lento, a volte il gioco si blocca quando metto in pausa», ha commentato "PainterEarly86".

Nonostante tutti i suoi segreti, Skyrim non riesce a sfuggire alla mancanza di attenzione che Bethesda gli ha riservato fin dal suo lancio, a maggior ragione ora che è considerato un gioco vecchio.

Non sono solo i fan di PlayStation a soffrire: anche i giocatori di Nintendo Switch e gli utenti di Xbox devono affrontare problemi simili.

L'utente Temporary_Account501 lo ha rivelato, dicendo: «Gioco su una Switch senza mod e si blocca comunque. Lo stesso vale per i miei salvataggi su Xbox».

È un peccato che, dopo tutto questo tempo, la gente continui a criticare Skyrim per bug che sarebbero dovuti essere risolti anni fa.

Speriamo solo che per il prossimo The Elder Scrolls 6 Bethesda abbia finalmente imparato dai suoi errori (visto che il gioco è ormai giocabile).