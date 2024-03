Anche LinkedIn si lancia nel gaming, più o meno

LinkedIn ha confermato l'aggiunta di giochi alla sua piattaforma di social media. Tuttavia, non è ancora stata annunciata una data di lancio.

Non è la prima volta che un colosso "estraneo" al mondo del gaming si lancia nel mercato: basti pensare ad Amazon, che ogni mese regala giochi gratis agli abbonati Prime.

Senza contare Google, che con Stadia ha sicuramente fatto il passo più lungo della gamba (nonostante alcuni suoi giochi siano sopravvissuti al crollo della piattaforma).

«Stiamo valutando la possibilità di aggiungere giochi basati su puzzle all'interno dell'esperienza di LinkedIn, per creare un po' di divertimento, approfondire le relazioni e, auspicabilmente, dare vita a conversazioni», ha dichiarato un portavoce di LinkedIn a TechCrunch (via GameSpot). «Restate sintonizzati per saperne di più!».

Secondo gli screen trapelati dallo sviluppatore web Nima Owji, i tre giochi che sembrano essere in fase di sviluppo sono "Queens", "Crossclimb" e "Blueprint".

Da nomi sembrano tutti puzzle game piuttosto semplici, come quelli che si vedono su piattaforme come Wordle del New York Times.

I giocatori possono tenere traccia della frequenza di gioco per mantenere la propria striscia giornaliera.

Ricordiamo che LinkedIn è di proprietà di Microsoft, ma non è chiaro quanto sia coinvolta in questa iniziativa.

La Casa di Redmond ha acquistato LinkedIn nel 2016 per 26 miliardi di dollari, una cifra che da allora è stata superata dall'acquisizione di Activision-Blizzard da parte della stessa Microsoft per 74,5 miliardi di dollari nell'ottobre 2023.

Le app dei social media hanno sperimentato il gioco, compreso Facebook, sebbene l'app Facebook Gaming sia stata chiusa nell'ottobre 2022.

Da allora, la sua società madre, Meta, si è concentrata sulla realtà virtuale e aumentata con il rilascio di diversi visori VR. Anche TikTok (azienda su cui Bobby Kotick sembra avere messo gli occhi) si è avventurata nello spazio del gaming, avendo già condotto dei test nel sud-est asiatico.

