Prime Gaming, ecco i giochi gratis di marzo 2024

Amazon ha svelato ufficialmente sul suo blog ufficiale i nuovi giochi gratis in arrivo su Prime Gaming per il mese di marzo 2024, distribuiti come sempre su cadenza settimanale.

Ogni mese gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono infatti approfittare di tanti nuovi giochi gratis da riscattare: questo mese ci sono diverse proposte decisamente interessanti.

Non solo sarà possibile riscattare il secondo capitolo di Fallout, ma tornerà disponibile gratuitamente anche un gioco dedicato a Invincible, per festeggiare l'imminente ritorno della Stagione 2 su Prime Video.

Senza ulteriori indugi vi proponiamo la lista completa con tutti i giochi gratis in arrivo, aggiornata con le rispettive date italiane:

Prime Gaming: giochi gratis di marzo 2024

Fallout 2 [GOG] — 8 marzo

[GOG] — 8 marzo Scarf [Amazon Games App] — 8 marzo

[Amazon Games App] — 8 marzo Mystery Case Files: Moths to a Flame [Amazon Games App] — 15 marzo

[Amazon Games App] — 15 marzo Invincible Presents: Atom Eve [Epic Games Store] — 15 marzo

[Epic Games Store] — 15 marzo Pearls of Atlantis: The Cove [Legacy Games] — 22 marzo

[Legacy Games] — 22 marzo Bus Simulator 21: Next Stop [Amazon Games App] — 29 marzo

[Amazon Games App] — 29 marzo Through the Darkest of Times [Amazon Games App] — 29 marzo

[Amazon Games App] — 29 marzo Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker [Amazon Games App] — 29 marzo

Durante tutto il mese di marzo 2024 saranno dunque disponibili ben 8 giochi gratis da riscattare: ogni settimana potremo riscattare almeno 2 titoli, con l'unica eccezione del 22 marzo che ne proporrà solo uno.

La fine del mese si preannuncia anche particolarmente interessante, dato che potremo scaricare ben 3 nuovi titoli sull'apposita Amazon Games App.

Vi terremo ovviamente informati come sempre non appena saranno disponibili per il download: nel frattempo, potete ingannare l'attesa recuperando i giochi gratuiti di febbraio.

