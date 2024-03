Un'esclusiva Google Stadia risorge da oggi su Switch

Ricordate Google Stadia? Uno dei videogiochi pubblicati in esclusiva sulla piattaforma è disponibile da oggi su Nintendo Switch: GYLT.

GYLT è stato uno dei pochissimi videogiochi che si sono salvati dalla disastrosa debacle di Google Stadia, che se non altro ha potuto distribuire alcune delle proprietà intellettuali su altri lidi.

Advertisement

Originariamente pubblicato nel 2019 per Google Stadia, GYLT mette i giocatori nei panni di una giovane ragazza mentre esplora e si insinua attraverso una città inquietante nel Maine. Lo sviluppatore Tequila Works ha citato Silent Hill come una delle principali ispirazioni del gioco.

Se siete curiosi di scoprire il titolo su Switch, c'è anche un trailer:

GYLT è stato pubblicato anche su su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S dopo aver trascorso un paio di anni disponibile esclusivamente su Stadia, e adesso il suo percorso di recupero è completo.

Google Stadia è stato un caso a dir poco emblematico per l'industria dei videogiochi, perché la sua nascita e la sua morte hanno rappresentato un percorso davvero inaspettato.

Dopo la sua fine che è arrivata ufficialmente il 29 settembre 2022 con l'annuncio di Google della chiusura del servizio, tutte le persone coinvolte nel progetto si sono allontanate dall'azienda, tra cui Phil Harrison.

L'horror che è uscito sulla piattaforma che doveva rivoluzionare il mondo dei videogiochi, eliminando le edizioni fisiche, è disponibile in edizione fisica per Switch: lo trovate su Amazon.

Se volete saperne di più potete recuperare la nostra recensione dell'epoca, in cui vi avevamo detto che «Gylt lascia un po’ l’amaro in bocca per il suo potenziale inespresso. Il titolo offre un gameplay poco incisivo ed un livello di difficoltà particolarmente basso, elementi che contribuiscono alla definizione di un prodotto che di certo non lascerà il segno nel cuore dei videogiocatori, ma potrà probabilmente far trascorrere qualche ora in maniera piacevole.»