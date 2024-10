Festa Prime: scopri i prodotti più acquistati del primo giorno. Anche voi li avete presi?

Il primo giorno della Festa delle Offerte Prime è ormai alle battute finali, e siamo pronti a fare il punto sui prodotti che hanno registrato il maggior numero di vendite. Questo evento, riservato agli abbonati Amazon Prime, offre una vasta gamma di sconti su migliaia di articoli, dagli elettrodomestici all'elettronica, passando per la cura della persona.

Anche se la giornata di shopping non è ancora terminata, è già evidente quali sono stati i prodotti più popolari tra gli utenti. Le Fire TV Stick, ancora una volta, si confermano tra i dispositivi più acquistati, seguite da articoli di punta come le cuffie wireless di marchi rinomati, tra cui gli AirPods di Apple e le Bose QuietComfort. Questo entusiasmo ha coinvolto migliaia di acquirenti, molti dei quali hanno approfittato dei prezzi scontati per aggiornare i loro dispositivi tecnologici. Ma non preoccupatevi, chi non è riuscito a completare i propri acquisti ha ancora tempo fino a domani, 9 ottobre, per approfittare delle ultime offerte esclusive riservate ai membri Prime.

Festa Prime: I più venduti del primo giorno