SCONTO da capogiro su questa TV OLED di fascia alta! -900€

La festa delle offerte Prime è ufficialmente iniziata, portando con sé sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti, tra cui spicca il Sony BRAVIA XR-65A80L. Disponibile su Amazon a soli 2.199€, questa televisione OLED di ultima generazione beneficia di uno sconto di ben 900€ rispetto al prezzo di listino di 3.099€. Se state cercando un televisore che unisca qualità visiva, design elegante e funzionalità avanzate, questa offerta è davvero da non perdere. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostro guida alle migliori TV gaming per ulteriori consigli!

Sony Bravia XR-65A80L, chi dovrebbe acquistarla?

Sony Bravia XR-65A80L è dotata di un pannello OLED 4K HDR di eccellente qualità, capace di offrire neri profondi e dettagli straordinari grazie alla tecnologia XR OLED Contrast Pro. Questa soluzione migliora notevolmente il contrasto e la gamma cromatica, offrendo un’esperienza visiva più intensa e realistica. L’uso del processore Cognitive XR garantisce una gestione delle immagini precisa, rendendo i contenuti più nitidi e vividi, perfetti sia per la visione di film che per sessioni di gaming con la PlayStation 5. La modalità gioco integrata offre 4K a 120Hz, VRR e un input lag ridotto, rendendo l’esperienza di gioco fluida e reattiva, con immagini nitide anche durante le scene d’azione più frenetiche​.

Dal punto di vista del suono, questo modello si distingue grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio+, che trasforma l’intero schermo in uno speaker, creando un audio che segue l’azione sullo schermo e offre un’esperienza immersiva. I subwoofer integrati aggiungono profondità ai bassi, creando un ambiente sonoro simile a quello di una sala cinematografica. Il design della Sony A80L è altrettanto raffinato, con una superficie a filo in metallo che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Il supporto regolabile in tre posizioni consente di adattare la TV a diverse configurazioni, permettendo anche l’inserimento di una soundbar​.

Sul fronte delle funzionalità smart, la Sony BRAVIA XR-65A80L sfrutta la piattaforma Google TV, che consente di accedere a un'ampia gamma di app di streaming, personalizzando i contenuti in base ai vostri gusti. Inoltre, l’integrazione con Bravia Core offre l’accesso esclusivo a centinaia di film, con 10 titoli da riscattare e due anni di streaming illimitato in qualità 4K​.

In definitiva, Sony Bravia XR-65A80L rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un televisore di fascia alta con una qualità visiva e sonora ai massimi livelli. Approfittate della festa delle offerte Prime per portare a casa questo gioiello tecnologico a un prezzo scontato, ideale per elevare la vostra esperienza di intrattenimento domestico.

