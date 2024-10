Questa smart TV LG IN SCONTO è talmente grande che la tua vecchia TV diventerà uno schermo da smartphone!

Approfittate della festa delle offerte Prime di Amazon per portarvi a casa l'LG 86NANO81T6A, un'esclusiva smart TV 4K da ben 86 pollici, in promozione a soli 999€. Con uno sconto del 23% rispetto al prezzo recente di 1.299€, e un ribasso complessivo del 52% rispetto al prezzo consigliato di 2.099€, questa è un'opportunità imperdibile per arricchire la vostra esperienza di intrattenimento domestico.

LG 86NANO81T6A, chi dovrebbe acquistarla?

LG 86NANO81T6A, tra le migliori TV gaming in commercio, fa parte della serie NanoCell 2024, e offre una qualità visiva straordinaria grazie alla tecnologia NanoCell, che assicura una riproduzione dei colori brillante e precisa, rendendo le immagini ancora più vivide rispetto ai tradizionali TV Ultra HD. Il processore α5 Gen7 ottimizza i contenuti e li converte in 4K, regolando automaticamente luminosità e audio in base all'ambiente, per una visione sempre perfetta. Questo modello supporta il Filmmaker Mode e l'HDR10 Pro, garantendo un’esperienza cinematografica direttamente nel vostro salotto, con colori autentici e dettagli definiti proprio come pensati dai registi.

Per chi ama il gaming, questa TV non delude: include la funzione Game Optimizer & Dashboard, che consente di accedere rapidamente a tutte le impostazioni di gioco e di sfruttare tecnologie come il VRR (Variable Refresh Rate) e l'ALLM (Auto Low Latency Mode). Queste caratteristiche rendono l'esperienza di gioco fluida e reattiva, ideale per chi cerca prestazioni elevate in un grande schermo. Inoltre, il supporto per AMD FreeSync Premium garantisce immagini senza interruzioni durante le sessioni di gioco più intense.

LG 86NANO81T6A offre anche una vasta gamma di opzioni per l'intrattenimento, grazie al sistema operativo webOS 24, che integra Alexa e supporta numerose app di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video e altre ancora. Il telecomando puntatore rende la navigazione semplice e intuitiva, permettendovi di controllare facilmente i contenuti con un movimento del polso.

Dotata di Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.1, questa smart TV si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, offrendo connettività rapida e un design elegante in Ashed Blue. Con un refresh rate di 120Hz e un sistema audio da 20W, LG 86NANO81T6A vi garantirà un'esperienza immersiva in qualsiasi occasione, che si tratti di una serata film o di un'intensa sessione di gaming.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: grazie agli sconti di Amazon, LG 86NANO81T6A può diventare il cuore del vostro intrattenimento domestico a un prezzo imbattibile.

