Vuoi il cinema a casa? Questa smart TV Samsung ti accontenta a MENO DI 1000€!

La festa delle offerte Prime continua, e con essa arrivano sconti imperdibili, come quello sulla Samsung Neo QLED QE75QN85C. Questa straordinaria smart TV da 75" è ora disponibile su Amazon a soli 999€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo più basso recente di 1.270,88€. Un’occasione da non lasciarsi scappare per portare a casa un televisore di alta gamma a un prezzo vantaggioso.

Samsung Neo QLED QE75QN85C, chi dovrebbe acquistarla?

Samsung Neo QLED QE75QN85C, una delle migliori TV gaming, offre una qualità dell'immagine eccezionale grazie alla tecnologia Quantum Matrix con Mini LED. Questo sistema garantisce un controllo preciso della luminosità, permettendo di apprezzare ogni dettaglio, sia nelle scene più luminose che in quelle più scure. Il cuore di questo modello è il Neural Quantum Processor 4K, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare e migliorare le immagini, trasformando qualsiasi contenuto in una resa vicina al 4K. Questo significa che i vostri film e serie preferite avranno sempre la massima definizione, anche quando non trasmessi in risoluzione nativa​.

Dal punto di vista dell’audio, la TV integra altoparlanti superiori e supporta la tecnologia Dolby Atmos, garantendo un suono avvolgente che accompagna perfettamente l’azione sullo schermo. La funzione Object Tracking Sound sincronizza l’audio con i movimenti delle immagini, offrendo un'esperienza immersiva unica. Per gli amanti del design, il modello presenta un look NeoSlim, ultra-sottile ed elegante, perfetto per adattarsi a qualsiasi ambiente della casa​.

La TV è dotata di Smart Hub, che facilita l'accesso a una vasta gamma di app e servizi di streaming, mentre la compatibilità con Alexa e Google Assistant consente un controllo vocale intuitivo. Inoltre, per i gamer, la TV include un Gaming Hub che supporta 4K a 120Hz attraverso le quattro porte HDMI 2.1, rendendo il dispositivo ideale per le console di ultima generazione come PS5 e Xbox Series X​.

Con il suo design elegante e la qualità d’immagine e audio di alto livello, Samsung Neo QLED QE75QN85C rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un'esperienza visiva senza compromessi. Approfittare di questa offerta durante la festa delle offerte Prime vi permetterà di godere di un prodotto di alta gamma a un prezzo straordinariamente conveniente.

Vedi offerta su Amazon