Se siete appassionati di videogiochi e arte, non potete perdere l'occasione di scoprire il lato visivo dei vostri titoli preferiti grazie agli artbook dedicati. Durante il periodo della festa delle offerte Prime, Amazon offre sconti su numerosi volumi, tra cui veri e propri capolavori come "The Art of Uncharted 4: Fine di un ladro. Ediz. illustrata". Questo volume vi porta all'interno del processo creativo del gioco, rivelando i dettagli che hanno contribuito a costruire le spettacolari ambientazioni e i personaggi che hanno reso la saga un punto di riferimento nel panorama dei giochi d'avventura.

Non da meno è "The Art of God of War Ragnarök", un viaggio nel mitico universo norreno esplorato nel gioco di Santa Monica Studio. Le pagine di questo libro racchiudono illustrazioni, concept art e approfondimenti che rivelano come i designer hanno dato vita agli scenari epici e ai personaggi iconici, trasportandovi nel cuore della leggenda. È un'opportunità unica per ammirare le meraviglie visive del gioco e comprendere le sfide creative affrontate dal team di sviluppo.

Infine, gli amanti del genere JRPG non potranno resistere a "The Art of Final Fantasy XVI". Questo volume celebra la magnificenza estetica di uno dei giochi più amati di Square Enix, svelando le straordinarie immagini che hanno contribuito a definire lo stile unico del gioco. Dai paesaggi mozzafiato ai personaggi complessi, ogni pagina offre un'immersione profonda nell'universo di Final Fantasy XVI, rendendo questo artbook un must per i fan della saga.

Approfittate degli sconti Prime per aggiungere alla vostra collezione questi straordinari artbook, perfetti per scoprire i segreti del design e dell’arte dei migliori giochi sul mercato.

Game as art: 7 bellissimi artbook in sconto (Prime)