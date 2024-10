SCONTO del 43% su un Must-Have per la tua collezione Nintendo Switch!

È iniziata la Festa delle Offerte Prime e Amazon propone uno sconto imperdibile su Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch, disponibile a soli 14,99€, con una riduzione del 43% rispetto al prezzo più basso recente di 26,34€. Questo titolo, sviluppato da Ubisoft, unisce il mondo di Mario e quello dei Rabbids in un'avventura spaziale ricca di strategia e azione.

Mario + Rabbids Sparks of Hope, chi dovrebbe acquistarlo?

In Mario + Rabbids Sparks of Hope, potrete formare la vostra squadra ideale scegliendo tra nove Eroi, tra cui i classici Mario, Luigi, Peach, e personaggi iconici come Rabbid Peach e persino Bowser, storico rivale di Mario. Ogni eroe possiede abilità uniche, che vi permetteranno di affrontare sfide sempre diverse, sfruttando un sistema di combattimento innovativo che combina tattiche a turni e azione in tempo reale. Potrete scagliare i vostri eroi contro i nemici, saltare sui compagni di squadra o nascondervi dietro coperture per sfruttare al meglio ogni mossa.

Il gioco vi porterà in un viaggio epico attraverso la galassia, dove la vostra missione sarà liberare diversi pianeti dalla malvagia influenza di Cursa. Durante questa avventura, avrete modo di esplorare luoghi affascinanti, incontrare personaggi bizzarri e scoprire missioni uniche che vi permetteranno di svelare misteriosi segreti.

Approfittare di questa offerta Amazon significa non solo acquistare un titolo di qualità a un prezzo ridotto, ma anche godere dei vantaggi del programma Prime, come la spedizione gratuita e la consegna rapida. Se siete appassionati di giochi di strategia e amate le avventure di Mario, questa è l'occasione perfetta per aggiungere un titolo eccellente alla vostra libreria. Tuttavia, vista la popolarità dell’offerta e la disponibilità limitata, vi consigliamo di non aspettare troppo a lungo!

Vedi offerta su Amazon