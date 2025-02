Amanti del retrogaming, la console portatile ANBERNIC RG35XX Plus oggi COSTA POCHISSIMO! (-75%)

Se siete alla ricerca di una console portatile retrò per rivivere i classici del passato, oggi è il momento perfetto per acquistarne una! L'Anbernic RG35XX Plus è disponibile su AliExpress con un incredibile sconto del 75%, permettendovi di portarvela a casa a soli 42,16€ invece di 174,85€. Un'occasione imperdibile per gli amanti del retrogaming!

Anbernic RG35XX Plus, chi dovrebbe acquistarla?

L'Anbernic RG35XX Plus è un aggiornamento della versione precedente, con un hardware più potente che garantisce un'esperienza di gioco ancora più fluida. La console è dotata di uno schermo IPS da 3,5 pollici con risoluzione 640 x 480, che offre colori brillanti e angoli di visione completi per un'immersione totale. Grazie alla scheda SD da 64GB preinstallata, avrete accesso immediato a ben 5515 giochi classici, con la possibilità di aggiungere ulteriori emulatori e titoli compatibili con il sistema Linux. Il vetro temperato garantisce una doppia protezione contro graffi e cadute, proteggendo al meglio il display.

Tra le caratteristiche più interessanti c'è il supporto per il WiFi 5G, che consente di giocare online con un altro giocatore contemporaneamente, e il Bluetooth 4.2, che permette di collegare cuffie e gamepad per un'esperienza ancora più completa. Inoltre, l'uscita HDMI vi dà la possibilità di collegare la console alla TV per giocare su uno schermo più grande. La batteria da 3300mAh assicura fino a 8 ore di gioco continuo e supporta la ricarica rapida tramite USB-C, perfetta per chi è sempre in movimento. Grazie al potente chip H700 Quad-Core ARM Cortex-A53, i giochi girano fluidi e senza rallentamenti, eliminando il problema dei frame drop.

Non lasciatevi scappare questa offerta incredibile: la console Anbernic RG35XX Plus è in sconto del 75% su AliExpress, disponibile a soli 42,16€ invece di 174,85€. Un prezzo così basso per un dispositivo con queste caratteristiche è difficile da trovare, quindi affrettatevi prima che l’offerta scada!

