Altri emulatori Nintendo stanno per fare una brutta fine

Dopo la morte del celebre emulatore di Nintendo Switch, ossia Yuzu, a quanto pare la "guerra" verso software simili non è finita.

Solo Yuzu avrebbe fatto perdere 1 milione di potenziali vendite di Zelda: Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon), per via di copie pirata uscite prima del lancio ufficiale.

La Grande N è quindi partita all'attacco, chiedendo un risarcimento di oltre 2 milioni di dollari e la chiusura immediata di ogni attività legata a Yuzu

Ora, dopo la morte anche di un celebre emulatore per 3DS, a quanto pare toccherà presto anche ad altri software legati a Nintendo.

Come riportato anche su ResetEra, Pizza Emulators, che produceva emulatori di Game Boy Advance e Game Boy Color su Android, ha ritirato tutte le sue applicazioni dal Google Play Store.

In un messaggio su Discord, lo sviluppatore Davide Berra scrive che sta chiudendo gli emulatori per dare priorità alla sua famiglia rispetto allo sviluppo delle varie applicazioni.

«Dopo sette incredibili anni di sviluppo e avventure con le mie applicazioni, ho preso la difficile decisione di rimuoverle permanentemente dal Play Store. La mia famiglia viene prima e, per questo motivo, ho deciso di dare priorità alla mia famiglia piuttosto che allo sviluppo delle mie app», recita il messaggio originale.

La mossa segue l'accordo di Yuzu con Nintendo per 2,4 milioni di dollari e la chiusura dell'emulatore 3DS Citra, quindi è facile intuire che Berra si sia in qualche modo spaventato di avere ripercussioni legali di qualche tipo.

Dopotutto, Nintendo lancerà presto Switch 2, quindi ha senso dare la caccia agli emulatori rimanenti e fare definitivamente tabula rasa. Staremo a vedere.

Vero anche che dopo la morte del celebre emulatore di Switch Yuzu, da poco ne sono spuntati due nuovi di nome Nuzu e Suyu. Se avranno o no vita breve, non ci è dato sapere.

Restando ancora in tema Nintendo, Switch ha ufficialmente festeggiato il suo settimo compleanno, e non ha ancora alcun motivo di temere l'arrivo di nuove console (né eventuali emulatori).