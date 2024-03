Due grandi JRPG sarebbero in arrivo su Switch 2

Una nuova voce di corridoio su Nintendo Switch 2 sostiene che due grandi giochi di ruolo - uno già uscito e un altro che dovrebbe uscire più avanti nel corso dell'anno - arriveranno entrambi sulla prossima console, presumibilmente al momento del lancio della piattaforma.

La prossima versione della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , dovrebbe infatti arrivare nel 2025.

Vero anche che siamo a tre mesi dall'inizio del 2024 e non c'è ancora nessuna notizia da parte di Nintendo sul vociferato Switch 2, nonostante persino EA ne parli.

Di conseguenza, non si sa nemmeno quali giochi possano aspettarsi i fan di Nintendo, almeno non ufficialmente. Le voci sui giochi per Nintendo Switch 2 sono numerose: l'ultima sostiene che due importanti JPRG potrebbero fare capolino anche lì (via ComicBook).

Il primo di questi due è Metaphor: ReFantazio, un JRPG annunciato da Atlus nel 2016, ma rivelato a giugno dello scorso anno.

L'uscita è attualmente prevista per il prossimo autunno su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Non si è parlato di una versione per Nintendo Switch, e questo potrebbe essere dovuto al fatto che si tratterà effettivamente di un gioco per Switch 2.

Il secondo - presunto - gioco di ruolo per Nintendo Switch 2 è stato pubblicato il mese scorso, sempre da Atlus. Si tratta di Persona 3 Reloaded, ossia il remake di Persona 3.

Anche questo gioco è stranamente assente su Nintendo Switch, forse perché è stato opzionato proprio per Switch 2.

La fonte di tutte queste informazioni proviene da un noto insider all'interno della community di Persona che si fa chiamare "MbKKssTBhz5".

Nonostante ciò, tutto questo dovrebbe essere preso con le consuete pinze, fino almeno alla conferma ufficiale.

Aspettiamo ora di avere delle novità ufficiali da Nintendo, il tutto mentre ci domandiamo ancora su come potrà essere costruita la nuova console tra retrocompatibilità e processore grafico.