Yuzu è morto, ma ci sono già due nuovi emulatori Nintendo

Poche ore fa a abbiamo condiviso la notizia della chiusura di Yuzu, l'emulatore di Nintendo Switch.

Questo è stato accusato di aver fatto perdere alla casa di Kyoto ben 1 milione di potenziali vendite di Zelda: Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon), con copie pirata uscite prima ancora del lancio ufficiale.

Nintendo ha quindi ottenuto un risarcimento di oltre 2 milioni di dollari e la chiusura immediata di ogni attività legata a Yuzu

Ora, dopo la morte anche di un celebre emulatore per 3DS, indovinate un po'? Da allora sono spuntati due nuovi emulatori: Nuzu e Suyu.

Come riportato anche da DSO Gaming, questi sono basati sull'ultima versione di Yuzu, con sorpresa di nessuno.

Per chi non lo sapesse, Yuzu era un emulatore per Nintendo Switch che chiunque poteva utilizzare e migliorare, essendo open-source.

Ora che l'emulatore è stato chiuso, è ancora possibile utilizzarne il codice e migliorarlo. Ovviamente con un nome diverso.

Da quello che sappiamo, si tratta di fork dell'ultima versione Early Access di Yuzu. Come tali, possono eseguire tutti i giochi che Yuzu poteva eseguire, anche se con tutti i problemi annessi.

Rimane da vedere se Nintendo farà partire il consueto reclamo DMCA per entrambi questi nuovi emulatori per Switch (e no, non vi lasceremo i link per scaricarli, ovviamente).

Alcuni sostengono che sia stato il Patreon di Yuzu a costringere Nintendo a dargli la caccia. Yuzu ha fatto un sacco di soldi perché ha tenuto le sue Early Build dietro il cosiddetto wall pagamento su Patreon.

In pratica, è quello che fanno i modder con le loro beta/mod ad accesso anticipato. Dopotutto, Nintendo lancerà presto Switch 2, quindi ha senso dare la caccia agli emulatori rimanenti e fare definitivamente tabula rasa. Staremo a vedere.

Restando in casa Nintendo, Switch ha ufficialmente festeggiato il suo settimo compleanno, e non ha ancora alcun motivo di temere l'arrivo di nuove console.