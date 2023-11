Alcuni abbonati a PlayStation Plus non riceveranno il miglior gioco gratis di novembre

Sony ha annunciato i giochi gratis di PlayStation Plus previsti per novembre 2023, sebbene a quanto pare alcuni abbonati al servizio residenti in uno stato in particolare non riceveranno il gioco più meritevole di attenzioni.

Il catalogo in abbonamento offre un numero notevole di giochi ogni mese, con regolarità.

I titoli previsti per novembre sono stati resi noti alcuni giorni fa, tra cui spiccano sicuramente alcuni giochi rispetto agli altri.

Ora, però, come riportato anche da ComicBook, alcuni abbonati a PlayStation Plus non riceveranno uno dei giochi gratuiti di novembre, e si dà il caso che sia il miglior titolo offerto questo mese.

Martedì 7 novembre, tutti gli abbonati a PS Plus - che siano abbonati a PS Plus Essential, PS Plus Extra o PS Plus Premium - potranno scaricare i seguenti giochi: Aliens: Fireteam Elite, Mafia II: Definitive Edition e Dragon Ball: The Breakers.

Purtroppo, però, diversi abbonati non potranno scaricare tutti e tre i giochi. Alcuni potranno scaricare solo due di questi giochi, più un sostituto casuale che è stato offerto in passato tramite il servizio di abbonamento.

Difatti: Mafia II: Definitive Edition non sarà scaricabile se vi trovate in Medio Oriente, presumibilmente a causa di problemi di classificazione dei contenuti. I giocatori residenti nelle zone riceveranno invece Tropico 5, gioco già offerto in passato molto meno interessante.

Fortunatamente, il blocco - e relativa sostituzione - di Mafia II non è previsto in Europa (Italia inclusa), ragion per cui gli abbonati a PS Plus nel nostro paese potranno scaricarlo senza problemi.

Non dimenticatevi inoltre che PS Plus Premium non offre più soltanto giochi in omaggio: a partire da questo momento potete infatti godervi un ampio catalogo di film gratis.

Questo, in attesa delle novità previste a dicembre, visto che alcune notizie sembravano suggerire l'imminente arrivo di The Last of Us Part II.

Per concludere, ci sono 7 giochi gratis che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus proprio a partire dal mese di novembre in corso.