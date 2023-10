PlayStation Plus dice addio a 7 giochi gratis a novembre

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi gratis inclusi per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di novembre 2023, tra pochi giorni sarà necessario rinunciare a ben 7 titoli.

Naturalmente i titoli saranno ancora disponibili anche per chi ha un abbonamento Premium.

Vero anche che da questo momento sono ufficialmente disponibili tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di ottobre.

Dopo aver infatti esplorato attentamente il catalogo di titoli inclusi, la community ha scoperto che ci sono 7 giochi gratis che lasceranno il catalogo a partire dal prossimo mese (via TrueTrophy).

I titoli in questione diranno addio a PS Plus dal 21 novembre 2023:

My Time at Portia

Giana Sisters Twisted Dreams Director's Cut

Ace of Seafood

Momodora Reverie Under the Moonlight

Connectank

Dandara

Wild Guns Reloaded

Si tratta dunque di nuovi addii a sorpresa, dopo che il servizio in abbonamento ci aveva già anticipato la rimozione di altri giochi nelle scorse settimane.

Pur non essendo stati comunicati ufficialmente da Sony tramite post ufficiali su un blog o ulteriori comunicazioni, i fan sono riusciti a scoprire queste imminenti rimozioni consultando manualmente ogni singolo gioco gratis.

In virtù di ciò, avete poco più di un mese per poter scaricare e quindi beneficiare gratuitamente dei suddetti titoli.

Vedremo se il catalogo del prossimo mese ci riserverà aggiunte interessanti: una pubblicità ufficiale sembrava suggerire l'imminente arrivo di un big come The Last of Us Part II.

Non dimenticatevi anche che PS Plus Premium non offre più soltanto giochi in omaggio: adesso potete infatti godervi un ampio catalogo di film gratis