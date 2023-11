PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di novembre 2023

Sony ha confermato quelli che sono i videogiochi inclusi con PlayStation Plus per il mese di novembre 2023 appena cominciato, che come sempre permetterà agli abbonati del livello Essential di accedere a una piccola selezione di opere mensili da riscattare.

Questi giochi possono essere associati al proprio account e, una volta fatto, è possibile giocarci fino a quando si rimane abbonati a PS Plus. I titoli previsti per questo mese sono:

Mafia II: Definitive Edition (PS4)

(PS4) Dragon Ball: The Breakers (PS4)

(PS4) Aliens Fireteam Elite (PS4, PS5)

I tre giochi saranno disponibili da martedì 7 novembre, il che significa che avrete tempo fino al 6 novembre per riscattare i giochi del mese precedente. Ricordiamo che i giochi del livello Essential sono accessibili anche a chi è abbonati ai due livelli superiori (Extra e Premium).

Se è vero che Mafia II: Definitive Edition, proposto nella sua versione più recente, potrebbe intrigare gli amanti dei titoli dedicati al crimine organizzato, lo è anche che Dragon Ball: The Breakers non è esattamente un imperdibile, come vi raccontammo nella nostra recensione.

L'annuncio, effettuato come sempre su PlayStation Blog, ha anche ribadito che ora l'abbonamento Plus supporta l'accesso a Sony Pictures Core, che permette di guardare una serie di film classici di casa Sony Pictures senza ulteriori esborsi. Al suo interno è anche possibile vedere Silent Hill Ascension, la peculiare serie dedicata alla saga horror di casa Konami.

«È un piacere constatare l’entusiasmo per Sony Pictures Core dopo l’uscita all’inizio del mese sulle console PS5 e PS4. Sony Pictures Core consente ai giocatori di acquistare o noleggiare fino a 2.000 film direttamente dalla propria console e, in quanto membri di PlayStation Plus, di ottenere ulteriori vantaggi. A partire dal 1° novembre, tutti i membri PlayStation Plus riceveranno uno sconto del 15% su tutti i contenuti disponibili per l’acquisto e il noleggio in Sony Pictures Core durante il mese di novembre» sottolinea Sony, nell'annuncio ufficiale che accompagna i giochi PS Plus di novembre 2023.

Potete apprendere ulteriori dettagli su Sony Pictures Core sul sito ufficiale.