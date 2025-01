Alarmo rinviato, almeno per una parte di voi

Nintendo ha annunciato un ritardo significativo per la disponibilità del suo popolare Nintendo Sound Clock: Alarmo per i non abbonati a Nintendo Switch Online.

Originariamente previsto per metà gennaio 2025, il prodotto sarà ora disponibile solo da inizio marzo 2025.

Fino a marzo, Alarmo resterà quindi esclusivo per gli utenti di Nintendo Switch Online. Inoltre, in Regno Unito e Irlanda, sarà disponibile esclusivamente tramite il sito ufficiale My Nintendo Store.

Per il resto dell'Europa, Italia inclusa, il prodotto potrebbe essere acquistabile presso rivenditori selezionati (su Amazon lo trovate al prezzo più basso, infatti).

Nintendo non ha fornito motivazioni ufficiali per il rinvio, ma il successo straordinario del prodotto dopo l'annuncio e sin dal suo lancio, avvenuto il 9 ottobre 2024, potrebbe aver messo sotto pressione la capacità produttiva dell'azienda.

Alarmo ha riscosso grande entusiasmo grazie alla sua combinazione unica di funzionalità pratiche e temi musicali tratti dai giochi più amati per Nintendo Switch.

Al momento del lancio, Alarmo includeva temi sonori da titoli iconici come Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 e Ring Fit Adventure.

Nintendo ha poi rilasciato un aggiornamento che aggiunge nuovi allarmi basati su Mario Kart 8 Deluxe, aumentando ulteriormente l’attrattiva del prodotto.

Le voci sull’imminente annuncio di Nintendo Switch 2 continuano a circolare, ma è improbabile che questa nuova console abbia influenzato direttamente i piani legati ad Alarmo, visto anche che la Grande N se la sta passando particolarmente bene.

Insomma, con un'attesa più lunga del previsto, Nintendo dovrà gestire la crescente domanda e il malcontento di chi non è abbonato a Switch Online. Ma per chi ama le colonne sonore dei giochi Nintendo, Alarmo resta un prodotto irresistibile, anche se secondo me un po' troppo costoso.

Restando in tema, avete visto anche il LEGO Game Boy, ossia il nuovo set a mattoncini di Nintendo annunciato a sorpresa solo qualche giorno fa?