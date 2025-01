Aspettando Switch 2, sono 20 anni che Nintendo domina il mercato

Nintendo ha raggiunto un traguardo straordinario: dominare il mercato videoludico giapponese per 20 anni consecutivi.

I dati di vendita più recenti confermano che la casa di Kyoto ha mantenuto il primato sia nelle classifiche software che hardware, cementando la sua posizione di leader assoluto nel settore.

Secondo i dati pubblicati da Famitsu per il 2024 (via VGC), almeno 13 dei 15 giochi più venduti in Giappone sono titoli per Nintendo Switch (console che trovate su Amazon).

Gli unici "intrusi" nella top 15 sono stati Final Fantasy VII Rebirth per PS5, al decimo posto, e Dragon Quest III HD-2D Remake, al quattordicesimo.

Questo risultato sottolinea un dominio incontrastato che dura dal 2005, anno in cui Nintendo ha preso il controllo delle classifiche.

Nel 2004, la maggior parte dei giochi più venduti era per PlayStation 2, ma da allora Nintendo ha sempre avuto la meglio, con franchise come Pokémon, Mario, e Zelda a trainare le vendite.

Nel 2024, Nintendo Switch è stata ancora una volta la console più venduta in Giappone. Secondo le stime di Famitsu, sono state vendute oltre 3 milioni di unità, un calo rispetto ai 4 milioni del 2023 e ai quasi 5 milioni del 2022, ma comunque sufficiente per mantenere un ampio margine rispetto alla concorrenza.

PS5, pur registrando un discreto successo globale, in Giappone ha venduto circa 1,4 milioni di unità nel 2024, meno della metà rispetto al 2023.

Questo calo è attribuibile a un aumento del prezzo della console del 20% in Giappone e a una riduzione della domanda dopo il picco post-pandemia.

Con oltre 35 milioni di unità vendute complessivamente, Nintendo Switch è quindi diventata la console più venduta nella storia del Giappone, superando il record del Nintendo DS, che si era fermato a "soli" 33 milioni.

Con un’eredità di 20 anni di successi, Nintendo si prepara a guardare al futuro. Se le voci di un successore di Switch si riveleranno presto ufficiali - visto che l'annuncio sarebbe ormai dietro l'angolo, visto che sarebbe sbucato anche il prezzo - la casa di Kyoto potrebbe continuare il suo dominio nel mercato giapponese ancora per molti anni.