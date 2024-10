Volete Switch 2? No, Nintendo annuncia la sua costosissima sveglia

Nintendo ha sorpreso il mondo annunciando un prodotto inaspettato: una sveglia interattiva chiamata "Nintendo Sound Clock: Alarmo".

L'azienda giapponese ha svelato questo nuovo dispositivo oggi, fissando il lancio per l'inizio del 2025 al prezzo di 99,99 dollari. Per l'Italia Nintendo: Alarmo sarà inizialmente acquistabile in esclusiva dai membri di Nintendo Switch Online fino a metà gennaio 2025.

Questo annuncio arriva in un momento in cui i fan attendevano con trepidazione notizie sulla nuova console Switch 2.

Invece, Nintendo ha deciso di esplorare un nuovo segmento di mercato, portando la magia dei suoi mondi videoludici nella routine mattutina dei suoi appassionati (via IGN US).

Alarmo è dotato di sensori di movimento che rispondono ai gesti dell'utente, permettendo di posticipare la sveglia con un semplice movimento o spegnerla alzandosi dal letto.

Il dispositivo offre 35 scenari ispirati a cinque celebri titoli Nintendo, ossia Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 e Ring Fit Adventure, che trovate pure su Amazon.

L'utente può scegliere la scena preferita e impostare l'orario della sveglia. Al mattino, Alarmo riprodurrà suoni e musiche immersive dal gioco selezionato.

Nintendo descrive l'esperienza così: «Alzatevi con i suoni del Regno dei Funghi insieme a Mario e amici, iniziate la vostra avventura quotidiana con Link e la Principessa Zelda, o partite in freschezza con gli Inkling di Splatoon 3».

Alarmo offre diverse modalità di funzionamento, tra Steady Mode (l'allarme diventa gradualmente più intenso quanto più si rimane a letto), Gentle Mode (mantiene un livello di intensità costante) e Button Mode (per un'esperienza più tradizionale con pulsante fisico).

Il dispositivo permette anche di monitorare i movimenti durante il sonno, impostare un segnale orario a tema e riprodurre suoni rilassanti per addormentarsi.

Nintendo ha promesso aggiornamenti gratuiti con scene da Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons. L'azienda ha inoltre rassicurato gli utenti sulla privacy, affermando che il dispositivo "non comunica alcuna informazione" a Nintendo.

Sebbene non sia l'atteso annuncio di Switch 2, le cui foto leak hanno entusiasmato i fan, Alarmo rappresenta comunque una novità hardware per Nintendo, confermando la volontà dell'azienda di esplorare nuovi territori al di fuori del tradizionale mercato videoludico.