La canzone del trailer di GTA 6 dice più di quanto sembra

I fan si stanno ancora riprendendo dal primo trailer dell'attesissimo GTA 6, un filmato che ha lasciato tutti sorpresi.

Quello che avremo tra le mani nel 2025 sarà infatti quasi certamente un gioco in grado di sovrascrivere GTA V (che trovate su Amazon in versione current-gen).

Advertisement

Il trailer numero uno, che trovate qui e pubblicato in anticipo rispetto alla data stabilita, è pieno zeppo di chicche realmente interessanti.

Difatti, come riportato anche da TheGamer, sembra che la canzone scelta per il trailer possa nascondere più di quanto sembra.

Rockstar sceglie sempre con cura la propria musica, e le note del trailer di reveal di GTA 6 sono eloquenti. Appartengono a Tom Petty e alla sua canzone "Love Is a Long Road", singolo apripista dell'album Full Moon Fever del 1989.

Ma cosa ci dicono su GTA 6 e sulla storia dei suoi protagonisti, Lucia e Jason? Il ritorno a Vice City porta immediatamente a fare un paragone con la prima incursione nella città ispirata a Miami, ambientata negli anni '80 (mentre GTA 6 è ambientato ai giorni nostri).

Forse, le sonorità anni '80 sono una scelta per farci capire che vecchi personaggi di GTA Vice City potrebbero tornare. La canzone parla inoltre di due amanti disperati che avevano solo bisogno l'uno dell'altro, strappati dalla vita e dalle difficoltà.

Considerando che i due protagonisti di GTA 6 sono la "versione Rockstar" di Bonnie & Clyde, e questa canzone lo sottolinea

Ma non solo: la prima strofa della canzone parla di una ragazza che si è preoccupata per il suo uomo e che «ha cercato di rendere il mio mondo come pensava dovesse essere».

Questo potrebbe significare che Lucia è in prigione perché si è presa la colpa per Jason (dopotutto spiega di essere in galera per "sfortuna").

La seconda strofa descrive le notti insonni, mentre la terza parla di quanto sia stato difficile arrendersi e lasciar andare questo amore, il che (come il ritornello) potrebbe significare che la coppia si sta allontanando, oppure potrebbe esserci un tradimento da parte di uno dei due per salvare se stesso (il fatto che la canzone sia tutta al passato, ne sarebbe una prova).

«Sì, eravamo disperati allora, di avere l'un l'altro da stringere, ma l'amore è una strada lunga, lunga.»

Ovviamente, al momento sono supposizioni, sebbene sicuramente molto suggestive.

Nel mentre, avete letto che i fan sono tornati ad analizzare una maglietta aggiunta su GTA V, scoprendo che la data del reveal di GTA 6 è sempre stata sotto gli occhi di tutti?