Ecco il musical di Alan Wake 2, per rivivere in loop "quel" momento

I fan dei giochi Remedy sanno che c'è sempre un momento musicale, dal primo Alan Wake fino al suo recente sequel, dove Sam Lake e i suoi si sono divertiti a creare un vero e proprio musical con tutti i crismi.

Dopo il Labirinto del Posacenere di Control (lo trovate su Amazon), in cui Remedy aveva creato una traccia musicale in grado di seguire il giocatore, in Alan Wake 2 si procede sulla strada della metanarrazione con una sequenza che parte dal reality show di Mr. Door.

Con "Herald of Darkness" suonata dai soliti Old Gods of Asgard, il nome fittizio dei Poets of the Fall, non solo viene inscenato un numero musicale di altissimo livello ma, allo stesso tempo, viene fatto anche un riassunto totale della storia dello scrittore.

Tanto che il conduttore definisce il pezzo proprio un viaggio attraverso la vita di Alan Wake.

La sequenza è a dir poco strepitosa e, se non volete rigiocare per riviverla in prima persona, i Poets of the Fall hanno pubblicato insieme a Remedy il video ufficiale.

Oltre ad essere una canzone straordinaria, il video musicale ci permette di vedere con più attenzione anche tutte le parti in live-action, che rimangono sullo sfondo nella maggior parte dei casi durante l'azione di gioco.

Tra le capacità da showman di Sam Lake, il talento da ballerino di Ilkka Villi e la voce di Matthew Porretta che rispettivamente interpretano e doppiano lo scrittore, il musical degli Old Gods of Asgard è davvero bellissimo.

Speriamo che la canzone venga suonata nel classico medley dei The Game Awards 2023 il prossimo 7 dicembre, evento al quale Alan Wake 2 parteciperà con già un bel premio in tasca.