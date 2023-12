Quali sono i giochi più premiati ai The Game Awards 2023? C'è una sorpresa

Dopo che nelle scorse ore si sono conclusi ufficialmente i The Game Awards 2023, lo show che celebra tutte le migliori uscite videoludiche dell'anno, è arrivato il momento di tirare le somme e scoprire quali sono stati i giochi più "vincenti".

Lo show condotto da Geoff Keighley si è svolto per diverse ore, regalandoci non solo tanti annunci e trailer — li trovate nel nostro recap dedicato — ma anche tante premiazioni, alcune delle quali forse inaspettate. Ma, in fondo, è anche questo il bello dello show.

E adesso che sappiamo chi sono tutti i vincitori, abbiamo deciso di analizzare approfonditamente tutte le nomination per svelarvi quali sono stati i giochi più premiati ai The Game Awards 2023 da pubblico e critica.

Prima di svelarvi la nostra mini-classifica, vi anticipiamo che c'è un colpo di scena: al terzo posto troviamo infatti un'esclusiva Xbox, ma non quella che potreste immaginare.

The Game Awards 2023: i giochi più premiati

Baldur's Gate 3 — 5 premi + Player's Voice Alan Wake 2 — 3 premi Forza Motorsport — 2 premi

Ebbene sì, avete letto bene: con un vero e proprio colpo di scena, Forza Motorsport è riuscito ad aggiudicarsi il terzo posto di questa speciale graduatoria, portandosi a casa tutti e 2 i premi per cui era stato nominato.

L'esclusiva Xbox di Turn 10 Studios (che potete provare su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon) ha conquistato i premi per l'Innovazione nell'accessibilità e come miglior gioco sportivo/di corsa: un'ottima notizia per Microsoft, considerando che un terzo posto sembrava quasi insperato alla vigilia.

I primi due posti sono invece pienamente in linea con le aspettative: Alan Wake 2 si è portato a casa 3 statuette, venendo rispettivamente premiato con migliore game direction, narrativa e direzione artistica.

Baldur's Gate 3 conquista la medaglia d'oro con ben 5 vittorie: la produzione di Larian Studios è stata premiata come Gioco dell'Anno, migliore performance (Neil Newbon nei panni di Astarion), miglior supporto per la community, miglior gioco di ruolo e miglior multiplayer.

Inoltre, si è portato a casa il premio aggiuntivo Player's Voice, venendo dunque scelto come GOTY dei fan: è la prima volta nella storia dello show che pubblico e critica scelgono lo stesso titolo.

Molti giocatori si sarebbero aspettati di vedere al terzo posto un titolo come Marvel's Spider-Man 2, dato che aveva ricevuto ben 7 candidature diverse, finendo perfino nella finale dei Player's Voice. L'esclusiva PlayStation di Insomniac è però uscita dallo show con un pugno di mosche in mano, dato che non è riuscita a vincere neanche un premio.

Curioso, dunque, come Xbox — che sembrava aver puntato tutte le sue carte su Hi-Fi Rush e le sue 5 nomination — alla fine è riuscita a conquistare sì la medaglia di bronzo, ma con Forza Motorsport. Decisamente sorprendente, comunque la pensiate sui premi in questione.