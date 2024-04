Addio 3DS e Wii U: ultimo weekend per poterci giocare online

Siamo qui riuniti oggi per dare l'ultimo saluto ai servizi online di 3DS e Wii U, i quali saranno messi a riposo - per sempre - l'8 aprile 2024, alle 01:00 ora italiana.

La casa di Kyoto ha avvertito tutti coloro fossero intenzionati ad acquistare titoli su Switch (trovate il modello OLED su Amazon) utilizzando i fondi rimanenti su 3DS e Wii U che la possibilità di accorpare il credito inutilizzato ha chiuso il 12 marzo 2024, ovvero quasi un mese prima della chiusura definitiva dei server.

La notizia della chiusura dei server delle due console non è stata presa benissimo dai fan, ai quali resta di fatto solo un weekend prima dell'addio finale.

Come riportato anche da Kotaku, 13 anni di vita sono molti, e in questo tempo la funzionalità multigiocatore di questi due dispositivi Nintendo ha fatto il suo dovere, mettendo in contatto i giocatori di tutto il mondo in giochi come Splatoon, Mario Kart 8 e Super Smash Bros. 4.

Processione funebre a parte, Nintendo ha annunciato l'intenzione di chiudere le funzionalità online per Nintendo 3DS e Wii U lo scorso gennaio.

L'azienda non ha fornito una ragione esplicita per la chiusura dei servizi, anche se immaginiamo che abbia deciso che i costi superano i benefici.

L'azienda si vuole quindi concentrare sul futuro, con Switch 2 ovviamente in testa.

Indipendentemente dal motivo, nel post di annuncio l'azienda si ringraziano tutti coloro che hanno utilizzato i servizi online del software di Nintendo 3DS e Wii U per un lungo periodo di tempo.

Inoltre, nel Q&A è stato confermato che i giocatori saranno ancora in grado di utilizzare le funzioni e le modalità di gioco che non richiedono la funzionalità online.

Insomma, addio Nintendo 3DS e Wii U, e grazie per tutto il pesce.

