8 giochi da provare gratis su Switch, da ora

Nintendo Switch è una console ricca di titoli di una certa rilevanza, alcuni dei quali realmente sorprendenti.

La console (se volete giocarci trovate OLED su Amazon) ha infatti dalla sua un gran numero di gioco esclusivi e non.

Del resto, nonostante l'entusiasmo generale, Nintendo Switch 2 è ancora piuttosto lontana.

Ragion per cui, se avete un disperato bisogno di provare gratuitamente be 8 chicche, Nintendo ha pensato a voi (via GamingBible).

Attualmente ci sono diversi titoli per Nintendo Switch che potete provare in modo completamente gratuito.

Tutti i giochi sotto elencati hanno dalla loro demo gratis, il che significa che potete provarli gratuitamente prima di spendere un euro:

Restando in tema, vediamo quali sono i giochi in uscita per Switch nel corso del mese di aprile: segnate le prossime date sul calendario per non perdervi le release!