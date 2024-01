Nintendo 3DS e Wii U dicono addio: ecco quando chiuderanno i server

Il 2024 è l'anno in cui potrebbe essere finalmente svelato il successore di Nintendo Switch, ma è certamente anche l'anno in cui Nintendo 3DS e Wii U sono pronte a dirci addio, questa volta in via definitiva.

Lo scorso ottobre Nintendo aveva infatti comunicato di essere finalmente pronta a spegnere i server delle sue vecchie console portatili e casalinghe, anticipando che l'operazione sarebbe avvenuta durante i primi giorni di aprile.

Pochi istanti fa è però arrivato un ulteriore aggiornamento da Nintendo Italia, che conferma la data ufficiale da segnare sul calendario in cui smetteranno di funzionare la maggior parte dei servizi, ovvero l'8 aprile 2024.

La casa di Kyoto spiega che non sarà più possibile giocare online, così come altre funzioni che richiederanno la connessione online, come ad esempio i contenuti aggiuntivi tramite Spotpass.

Streetpass resterà comunque utilizzabile — dato che non necessità di connettività online — così come la Banca Pokémon, anche se Nintendo avverte che il supporto potrebbe essere interrotto nel prossimo futuro.

Inoltre sarà comunque possibile scaricare gli aggiornamenti per i vostri videogiochi ed effettuare nuovamente il download di tutti i contenuti già acquistati su Nintendo eShop, anche se non è già più possibile effettuare nuovi acquisti.

La casa di Kyoto ha inoltre avvertito tutti coloro fossero intenzionati ad acquistare titoli su Switch (trovate il modello OLED su Amazon) utilizzando i fondi rimanenti su 3DS e Wii U che la possibilità di accorpare il credito inutilizzato chiuderà il 12 marzo 2024, ovvero quasi un mese prima della chiusura definitiva dei server.

Il consiglio di Nintendo è dunque quello di approfittare il prima possibile di questa opportunità, per evitare che i vostri fondi vadano persi — anche se magari si tratta solo di qualche centesimo.

Questi sono dunque i vostri ultimi giorni di tempo per divertirvi in multiplayer con alcuni grandi classici, prima di essere "costretti" a giocare solo in single player o passare ai titoli su Switch.

O magari a prendere in considerazione la "Switch 2", di cui ormai stiamo solo aspettando l'annuncio: alcuni sviluppatori hanno già ammesso di essere al lavoro sui suoi primi giochi.

E chissà se uscirà davvero il prossimo autunno, come ha provato ad anticipare una compagnia in un comunicato.