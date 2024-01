Nintendo Switch 2, EA è entusiasta: sarà «ottima per gli affari»

Siamo ormai tutti in attesa dell'annuncio ufficiale di Nintendo Switch 2, ormai diventato un "segreto" di cui praticamente tutti sono a conoscenza: si attende soltanto il momento in cui la casa di Kyoto sceglierà di svelare ufficialmente dettagli e specifiche della nuova console ibrida.

Dopo l'enorme successo ottenuto da Nintendo Switch e dai suoi relativi modelli (come la versione OLED, disponibile su Amazon) c'è indubbiamente molta curiosità sul suo "erede" e su quando sarà effettivamente svelata.

Stando alle prime indiscrezioni dovrebbe ovviamente trattarsi di una console più potente, ma che avrà anche un display considerevolmente più grande. Inoltre, pare che Nintendo stia lavorando per distribuirne una enorme quantità già nel primo anno, evitando i problemi di scorte di PS5.

La sua esistenza è già stata confermata da alcuni sviluppatori in un sondaggio anonimo, ma ovviamente i grandi publisher non hanno ancora alcuna intenzione di esprimersi in via ufficiale, dato che Nintendo non ha ancora svelato la console al grande pubblico.

Tuttavia, tra le aziende più interessate sembra ci sia sicuramente EA, particolarmente entusiasta del suo lancio: nell'ultima consueta earnings call, il presidente Andrew Wilson ha infatti avuto qualche commento decisamente interessante per la futura console Nintendo (via VGC).

«Non posso assolutamente commentare su nulla che non sia già stato annunciato, né riconoscerlo in alcuna maniera. Tuttavia, ciò che posso dire è che nel corso degli ultimi 20 anni le piattaforme che hanno migliorato CPU, GPU, memoria, durata della batteria, risoluzione dello schermo [...] sono state tipicamente ottime per i nostri affari».

Una risposta ovviamente molto diplomatica da parte del presidente di Electronic Arts, che sa benissimo di non poter svelare ufficialmente alcun dettaglio prima che lo faccia la stessa Nintendo.

Tuttavia, dai suoi commenti si può intuire che Nintendo Switch 2 dovrebbe davvero migliorare tutto ciò che già offre l'attuale console ibrida: non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale per scoprire cosa aspettarci di preciso.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.