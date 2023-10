Acquista Super Mario Bros. Wonder e ottieni un peluche esclusivo in omaggio!

L'attesissimo Super Mario Bros. Wonder ha fatto il suo trionfale debutto, incantando pubblico e critici (qui trovate la nostra recensione). Se non l'avete ancora messo le mani su questa perla videoludica, abbiamo una sorpresa per voi! Mediaworld ha lanciato un'offerta imperdibile: acquistando il gioco, riceverete un adorabile peluche di Super Mario quasi gratuitamente!

Sfruttando questa promozione valida fino al 29 ottobre, potrete avere nel vostro carrello sia Super Mario Bros. Wonder che un peluche di Yoshi o Luigi, il tutto per soli 59,99€. Quasi come pagare solo un euro per il peluche!

Super Mario Bros. Wonder, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario Bros. Wonder è un nostalgico ritorno ai tempi d'oro del platform 2D, facendo vibrare le corde del cuore degli appassionati delle vecchie glorie di NES e Game Boy. Ma non è solo per i veterani! Anche i nuovi giocatori troveranno irresistibile l'atmosfera e il gameplay. Adatto a tutte le età, con sfide per adulti e modalità multiplayer per condividere il divertimento con amici e famiglia.

Con questa offerta di Mediaworld, risparmierete ben 18,90€. Pensateci: un peluche alto 30cm praticamente al prezzo di un caffè!

