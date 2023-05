Su Steam c'è un gioco gratis che è una piccola chicca indie

Il catalogo Steam offre di tanto in tanto giochi gratis realmente sorprendenti, a cui ora se ne aggiunge uno tanto piccolo quanto interessante.

Come segnalato anche su ResetEra, infatti, da qualche ora è possibile mettere mano in forma totalmente gratuita al gioco chiamato Little Postman.

«Siete un piccolo postino che esplora diversi arcipelaghi. Vi muovete con sicurezza tessera per tessera in un ambiente basato su una griglia», si legge nella descrizione ufficiale del gioco free-to-play sviluppato da Atlas Imaginal.

«Troverete alcuni pulsanti magici che vi permetteranno di ruotare le piccole isole. Modificando il paesaggio, fate del vostro meglio per creare un percorso verso la fine di ogni livello e consegnare le lettere agli abitanti! Ognuno dei nove livelli propone un puzzle unico attorno a questo concetto.»

Se volete giocarci da subito, gratis, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo. Poco sotto, i requisiti di sistema minimi e consigliati.

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 (SP1+) 64-bit

Processore: X64 architecture

Scheda video: DX10, DX11, and DX12-capable GPUs (NVidia or AMD)

Memoria: 300 MB di spazio disponibile

CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 10, 64-bit

Processore: X64 architecture

Scheda video: DX10, DX11, and DX12-capable GPUs (NVidia or AMD)

Memoria: 300 MB di spazio disponibile

Ricordiamo anche che è ufficialmente partita su Steam la LudoNarraCon 2023, l'iniziativa dedicata alla celebrazione dei videogiochi narrativi con tante demo gratis.

Ricordiamo che non si tratta delle uniche svendite attualmente disponibili sullo store PC: in occasione dello Star Wars Day, troverete anche numerosi sconti dedicati alla saga di Guerre Stellari.

Infine, se siete invece interessati a riscattare nuovi giochi gratis completi, cogliamo l'occasione per segnalarvi la tripletta di regali offerti da Epic Games Store.

