Il Resident Evil italiano è in prova, gratis, su Steam

Il catalogo Steam offre di tanto in tanto demo gratis realmente interessanti, a cui ora se ne aggiunge una per gli amanti dei survival horror.

Stiamo parlando di Daymare 1994 Sandcastle, nuova fatica del team italiano Invader Studios che mette in mostra numerosi miglioramenti tecnici e alla formula di gioco rispetto al predecessore.

Come vi abbiamo spiegato nel nostro provato di qualche giorno fa, «Daymare: 1994 Sandcastle appare essere un gioco migliore del precedente, certamente a livello tecnico e anche per il modo in cui le nuove aggiunte donano un più variegato approccio a battaglie e avanzamento.»

Ora, come promesso, la demo gratis è scaricabile da tutti via Steam a questo indirizzo, ed è davvero da non perdere per gli amanti dei Resident Evil in chiave moderna. Per procedere al download dovete ovviamente essere in possesso fi un account Steam attivo e senza alcuna limitazione.

Purtroppo, al momento in cui scriviamo non sono previste demo per le versioni Xbox e PlayStation, quindi - se siete possessori console - l'unica maniera di poter giocare al titolo è attendere il 30 agosto 2023, data di uscita ufficiale.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Daymare: 1994 Sandcastle è un survival horror story driven in terza persona, prequel dell’acclamato Daymare: 1998. Vesti i panni dell’agente speciale Dalila Reyes, ex spia governativa ora al servizio dell’unità H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) e preparati ad entrare nel più avanzato centro di ricerca sperimentale degli Stati Uniti d’America. Attento però, nel buio dei desolati quanto labirintici sotterranei della struttura ci sarà qualcosa di agghiacciante e letale che ti attende!

Ricordiamo che il primo Daymare era stato lanciato inizialmente solo su PC, dove ne avevamo apprezzato la pulsione verso il mondo dell'old school.

