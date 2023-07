Assassin's Creed 1 resiste ancora, per molti è un'esperienza «indimenticabile»

Assassin’s Creed Mirage è il prossimo capitolo ufficiale della saga Ubisoft, sebbene i fan non hanno davvero mai dimenticato il primissimo Assassin's Creed.

Il gioco che farà seguito a Valhalla (trovate la Ragnarok Edition a prezzo molto interessante su Amazon) sarà un ritorno a un passato che gli appassionati non hanno negato di apprezzare.

Advertisement

Mirage abbandonerà infatti le meccaniche open world, portandoci tra le strade della vecchia Baghdad e strizzando l'occhio proprio all'avventura originale di Altair.

Ora, come riportato anche da GamingBible, sembra proprio che i fan non abbiano dimenticato il capitolo originale che ha dato il via al mito degli Assassini.

L'utente di Reddit "Weedlereed" ha condiviso un filmato che mostra quanto sia invecchiato il gioco in questione.

Gli altri utenti si sono però riversati in massa, elogiando il gioco che ha dato il via alla serie. «Giocare a questo gioco nel 2008 è stata un'esperienza davvero indimenticabile», scrive "Dream_Eat3r_".

«La corsa libera in AC1 è ottima una volta che ci si abitua ai comandi», ha risposto "A_Swizzzz". «La possibilità di volteggiare sugli oggetti mentre si è inseguiti da decine di nemici e si corre per trovare un nascondiglio, è soddisfacente e divertente, in quanto rende il parkour più veloce e dà al giocatore più libertà.»

Insomma, al netto della "vecchiaia", l'AC originale ha ancora classe da vendere: a quanto un remake? Al momento non ci è dato sapere (Ubisoft, se sei in ascolto sai cosa fare).

Restando in tema, uno YouTuber ha affermato che Assassin's Creed Mirage dovrebbe avere una mappa di dimensioni simili a quelle di Parigi in Unity, quindi di fatto non troppo grande.

Infine, Assassin's Creed Bloodstone è un graphic novel di Guillaume Dorison ed Ennio Bufi che i fan sperano che venga un giorno adattato in un videogioco.