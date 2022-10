Nonostante tutto Overwatch 2 è un successo, con 25 milioni di giocatori

Overwatch 2 si è presentato sul mercato in modo turbolento, per così dire, ma nonostante tutto si sta rivelando un successo.

Per esempio a differenza del precedente capitolo, i cui gadget potete trovare su Amazon, la nuova iterazione dello shooter di Blizzard ha adottato l’amata/odiata formula free to play.

Con un battle pass che è uno dei motivi per cui Overwatch 2 è stato odiato dai giocatori, che stanno facendo fatica a sopportare il modello economico.

Insieme ad altri problemi di natura tecnica, che hanno reso il lancio del gioco non così splendente come si sperava.

Ma Overwatch 2 è un successo, invece, ed anche con dei numeri difficilmente immaginabili.

Più di 25 milioni di giocatori hanno giocato a Overwatch 2 durante i suoi primi dieci giorni di disponibilità, ha affermato Blizzard.

Numeri che sono ancora più impressionanti se rapportati al precedente, visto che il primo Overwatch ha attirato 15 milioni di giocatori nei suoi primi tre mesi dall’uscita.

Va detto che in origine il titolo era stato venduto a prezzo pieno, mentre Overwatch 2 è free to play e ovviamente questo influisce sul flusso di giocatori.

Tuttavia, secondo Blizzard, i conteggi giornalieri dei giocatori per Overwatch 2 hanno quasi triplicato i numeri massimi del gioco originale.

TWENTY FIVE. MILLION. PLAYERS. IN. TEN. DAYS.

Thank you to the 25 Million Players who have now jumped into #Overwatch2 with us pic.twitter.com/2ESBr5Shmk

— Overwatch (@PlayOverwatch) October 14, 2022