Overwatch 2, il lancio è un disastro: arrivano le scuse di Blizzard

Dopo quasi una settimana dal day-one, è ormai possibile dire con certezza che il lancio di Overwatch 2 non è andato esattamente come previsto: i fan hanno dovuto infatti fare i conti con molteplici errori, crash e perfino con problemi ad entrare nei server.

Un debutto decisamente disastroso per il free-to-play di Blizzard, che ha sostituito ufficialmente il primo amatissimo Overwatch, ormai diventato tristemente inaccessibile per sempre (trovate tanti gadget a tema su Amazon).

Del resto, tra attacchi hacker che hanno reso il titolo ingiocabile al day one e decisioni controverse come l’associazione obbligatoria di un numero di telefono, sulla quale è stato fatto un dietrofront soltanto parziale, hanno alimentato discussioni in rete che hanno trasmesso una comprensibile delusione dei fan.

Anche Blizzard ha dimostrato di essere pienamente consapevole di un debutto non all’altezza delle aspettative e di ciò che comportava il lancio di Overwatch 2, motivo per il quale gli sviluppatori hanno deciso in queste ore di assumersi le proprie responsabilità.

Come riportato da Press Start Australia, Blizzard ha fatto il punto della situazione con tutti i bug e gli errori riscontrati in questi giorni dalla community, esordendo però con un messaggio di scuse rivolto a tutti i fan:

«Prima di tutto, vogliamo scusarci con i nostri giocatori. Ci aspettavamo che il lancio di Overwatch 2 avvenisse senza problemi. Vogliamo mantenere standard di qualità elevati e stiamo lavorando duramente per risolvere i problemi che state riscontrando».

Nel frattempo la situazione, almeno da un punto di vista delle code e dell’accesso ai server, sembra essere migliorata, ma la community ha continuato a segnalare bug gravi: ad esempio, alcuni fan hanno acquistato per errore alcuni oggetti cosmetici semplicemente digitando righe di testo nella chat.

È evidente che qualcosa sia andato decisamente storto nel lancio di Overwatch 2: l’augurio di tutti i fan è che, ovviamente, questi incidenti di percorso possano diventare presto un lontano ricordo.

Potrebbe essere anche un’ottima occasione per rivedere le politiche sui prezzi degli oggetti, anche se appare una decisione davvero improbabile: attualmente per poter sbloccare gratis alcuni oggetti potrebbero volerci addirittura interi anni di gioco.