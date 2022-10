Overwatch 2, la controversia sui prezzi continua (ed è di nuovo polemica)

Il lancio di Overwatch 2 è stato funestato da problemi più o meno gravi riscontrati dai giocatori, sebbene a quanto pare la polemica non è destinata a spegnersi.

Il sequel – totalmente gratis – del primo Overwatch (di cui potete trovare bellissimi gadget a tema in offerta su Amazon) fatica infatti a riprendere quota, nonostante l’impegno di Blizzard.

Proprio lo sviluppatore americano, per addolcire il pubblico, ha da poco deciso di annunciare una skin leggendaria gratuita insieme ad altri bonus, un omaggio che a quanto pare non è bastato.

Difatti, dopo lo spegnimento improvviso dei PC di alcuni utenti, è il turno di un’altra decisione che farà sicuramente discutere sia i giocatori che gli addetti ai lavori.

Come riportato anche da Game Rant, Blizzard ha deciso di aumentare il prezzo del pacchetto di 400 gettoni dell’Overwatch League su console dopo che un fan ha fatto notare un’incongruenza con la versione PC.

L’utente Twitter Raidermile ha infatti raccontato la sua esperienza con il servizio clienti di Blizzard. Il giocarore ha fatto notare una discrepanza tra il prezzo dei gettoni dell’Overwatch League su console e PC, con il pacchetto da 400 che costa 19,99 dollari su console e 23,99 dollari su PC.

@YongYea @AngryJoeShow @InsideGaming @ anyone who will report on this! I reached out to blizzard about the price difference on league tokens for PC & console. After saying they'll look into it they decided to raise the console price.. I'm sorry gaming community for trying to help pic.twitter.com/xZvNGK6iIz — Jeremy (@Raidermile) October 14, 2022

Secondo quanto riferito, Blizzard avrebbe ‘preso in esame il commento per una revisione’, prima che l’utente scoprisse in seguito che il prezzo del pacchetto da 400 gettoni dell’Overwatch League per console era stato aumentato per adeguarsi alla controparte per PC.

La controversia sui prezzi di Overwatch 2 a quanto pare è destinata a continuare, specie per via dei costi esorbitanti e talvolta incoerenti delle skin e dei bundle.

I nuovi personaggi come Junker Queen e Kiriko sono stati anche criticati dai fan per le loro skin leggendarie, le quali non cambierebbero abbastanza le carte in tavola da giustificare il prezzo più alto.

Restando in tema, un altro giocatore di Overwatch 2 ha invece fatto buon uso dei lunghi tempi di attesa il giorno del lancio del gioco, creando una fan art davvero sorprendente.

Overwatch 2 è in ogni caso già disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco, gratuitamente: se siete curiosi di saperne di più, potete consultare anche la nostra recensione in corso.