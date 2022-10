Overwatch 2, il lancio disastroso diventa… un’opera d’arte

Il lancio di Overwatch 2 non è andato certo per il verso giusto, specie per via di lunghi tempi di attesa e problemi più o meno gravi riscontrati dai giocatori.

Il sequel gratuito del primo Overwatch (di cui potete trovare vari gadget a tema su Amazon) non sembra riuscire a riprendere quota, nonostante gli sforzi dello sviluppatore.

Blizzard ha tra le altre cose deciso di annunciare una skin leggendaria gratuita insieme ad altri bonus, per scusarsi dei problemi riscontrati.

Ma non solo: il team di sviluppo ha confermato di essere attualmente al lavoro per risolvere un errore che causa lo spegnimento improvviso dei PC di alcuni utenti. Ora, però, un fan sembra aver trovato il modo di ironizzare sulla cosa.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore di Overwatch 2 ha fatto buon uso dei tempi di attesa in coda il giorno del lancio del gioco, creando una fan art che descrive l’esperienza.

L’utente di Reddit SUPERSADKIDDO ha aggiunto il suo talento alla sempre crescente schiera di fan art uniche di Overwatch 2, raffigurando se stesso seduto sulla sedia della sua scrivania, mentre naviga sul suo telefono aspettando pazientemente accanto al suo PC.

Sullo schermo si vede il logo di Overwatch 2 con sotto un messaggio che dice senza mezzi termini: «In coda: 30.000 giocatori davanti a te». Poco sotto, la piccola opera d’arte realizzata dal fan.

Anche se il disegno potrebbe essere preso semplicemente come una divertente rappresentazione dell’esperienza vissuta da questo giocatore, a un esame più attento vengono rivelati molti dettagli interessanti.

Nella fan art notiamo anche alcuni piccoli accenni alla vita e agli interessi di SUPERSADKIDDO, come un disegno della Contea de Il Signore degli Anelli che decora la parete sopra il computer, il “Manuale dei Mostri” della quinta edizione di Dungeons and Dragons, oltre a Pikachu e Grogu tra il fogliame.

Ma non solo: Accanto all’artista si trova una tavoletta che raffigura proprio l’opera d’arte che gli spettatori stanno guardando.

Overwatch 2 è in ogni caso già disponibile su tutte le principali piattaforme di gioco, gratituitamente: se siete curiosi di saperne di più, potete consultare anche la nostra recensione in corso.

Restando in tema, avete letto che per poter sbloccare gratis alcuni oggetti di Overwatch 2 potrebbero volerci addirittura interi anni di gioco?