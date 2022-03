Non vi conviene avviare Destiny 2 su Steam Deck, fidatevi

Da pochissimo è finalmente disponibile Steam Deck, la console portatile di Valve, una notizia che farà felici tutti ma non i giocatori di Destiny 2.

Il looter shooter di Bungie ha una community ancora solidissima, infatti, la quale sfortunatamente non potrà riunirsi sulla nuova console portatile.

Steam Deck non è compatibile con tutta la libreria di Steam, infatti, e alcuni giochi non funzioneranno sulla console per un motivo molto semplice.

Tra questi c’è Destiny 2, che per un attimo abbiamo creduto potesse diventare anche un’esclusiva PlayStation, per via della recente acquisizione.

Ma, considerato che Steam Deck è una console facilmente programmabile, cosa succede se qualcuno prova ad avviare in ogni caso Destiny 2?

La risposta arriva direttamente da Bungie e, come riporta The Gamer, non vi piacerà affatto.

Mentre il titolo è giocabile tranquillamente tramite Steam, sulla console portatile non è possibile avviarlo perché è incompatibile con il software anti-cheat alla base del videogioco di Bungie.

E anche se per caso potreste trovare il modo di avviarlo lo stesso rischiereste molto grosso, anche il ban del vostro account:

«Destiny 2 non è supportato per il gioco su Steam Deck e qualsiasi sistema che utilizzi Proton a meno che Windows non sia installato e avviato. I giocatori che proveranno a lanciare Destiny 2 su Steam Deack attraverso SteamOS o Proton non potranno entrare nel gioco e ritorneranno alla loro libreria dopo un po’. I giocatori che proveranno ad aggirare l’incompatibilità di Destiny 2 verranno sanzionati con un ban.»

Insomma, se proprio volete giocare Destiny 2 fatelo su qualsiasi console o PC, ma lasciate stare Steam Deck. Giocateci qualcos’altro, così non farete arrabbiare Bungie e non butterete via le vostre ore di gioco.

La quale ha già il suo bel da fare nel tentare di risolvere un bug del gioco, che a quanto pare al momento non ha ancora una soluzione.

Come detto, Steam Deck è disponibile già da qualche giorno ormai, e Valve è così su di giri che sta già pensando alla prossima console.